'연정훈♥' 한가인, 신점 결과에 '경악'…이건주 "내후년 이혼수"(자유…

기사입력 2025-09-25 22:16


[스포츠조선 고재완 기자] "내후년쯤 이혼수 들어온다."

배우 한가인이 25일 자신의 유튜브 채널 '자유부인 한가인'에는 "무당이 된 순돌이가 예언한 한가인♥연정훈의 충격적 미래는?"이라는 제목의 영상을 공개했다.

이날 영상에서 한가인은 아역 배우 출신 무속인 이건주에게 신점을 보는 모습이 등장했다.

이건주는 지난해 신내림을 받고 무속인의 길을 걷기 시작했으며, 최근 강남 빌라에서 남양주의 주택으로 신당을 옮겼다.

이날 이건주는 한가인 연정훈 부부의 앞날을 점치며 "내년부터 운이 좋아지고 영화, 드라마 등 작품 활동의 기회가 늘어날 것"이라며 "올해 말부터 내년 사이에 '문서'를 잡게 될 수도 있다. 이사나 건물 매입과 같은 일"이라고 구체적으로 언급했다.


하지만 이건주는 곧바로 "이걸 어떻게 말씀드려야 할지 모르겠다"며 조심스럽게 "이혼수가 들어온다. 내후년쯤"이라고 전해 한가인을 놀라게 했다.

그는 "두 분의 합이 잘 맞기 때문에 노력하면 이혼수를 눌러 더 좋은 길로 바꿀 수 있다. 신경만 조금 쓰면 된다"고 조언했지만, 한가인은 "이거 나중에 자료 화면으로 쓰이는 거 아니냐"며 불안해하면서도 재치 있게 받아쳐 웃음을 자아냈다.

이건주는 "작년과 올해는 운명적으로 노력이 필요한 시기였고, 내년부터는 더 많은 기회가 들어온다"며 "만약 부부가 함께 잘 맞춰 간다면 이혼수는 오히려 좋은 계기가 될 수 있다"고 설명했다.

한편 한가인은 2005년 배우 연정훈과 결혼해 슬하에 1남 1녀를 두고 있다.
고재완 기자 star77@sportschosun.com

