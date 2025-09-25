문소리, '폭싹'으로 글로벌 ★ 등극..."몽골 게르서'애순이?'"

기사입력 2025-09-25 23:22


[스포츠조선 김준석 기자] 배우 문소리가 해외에서의 뜨거운 인기를 전했다.

25일 방송된 tvN STORY *'각집부부'*에서는 문소리♥장준환 부부의 다낭 여행기가 이어졌다. 영화제 일정으로 바빴던 장준환 감독과 달리 문소리는 자유 여행을 즐기며 하루를 보냈다.

문소리는 다낭의 명소 영흥사를 찾아 "온전히 혼자 하루를 쓸 수 있어서 귀한 시간이었다"고 회상했다. 이어 기념품 가게 직원과 즉석 팬미팅을 하며 뜻밖의 인기를 실감했다.


문소리는 "사인을 요청한 소녀팬이 손을 달달 떨고 있었다. 귀여웠다"며 "넷플릭스 작품들을 하다 보니 해외에서 알아보는 분들이 꽤 있다"고 말했다.

특히 그는 드라마 '폭싹 속았수다'를 계기로 해외에서도 큰 반응을 체감했다고 밝혔다.

문소리는 "몽골 시골 게르에 갔는데 현지 가족들이 저를 보더니 '애순이?'라고 하더라. 저도 너무 놀라서 같이 사진을 찍었다"며 놀라운 경험을 전했다.

narusi@sportschosun.com

