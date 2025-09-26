조혜련, 故전유성 마지막 회상 "십자가 꼭 쥐고 성경 읽어, 천국서 다시 만나요"[전문]

[스포츠조선 김소희 기자]코미디언 조혜련이 개그계 대부 전유성을 추모했다.

26일 조혜련은 자신의 계정에 故 전유성과 함께 찍은 사진을 공개하며 장문의 글을 게재했다.

조혜련은 "오빠의 손을 잡고 간절히 기도할 수 있어서 감사했고, 기도의 끝에 오빠가 '아멘'을 하셔서 감사했다"며 "내가 드린 가죽 십자가를 손에 꼭 쥐고, 오빠가 마지막까지 성경을 읽으시고, 찬송가를 들으셔서 감사했다"라고 고인의 마지막을 회상했다.

이어 "'하나님, 우리 딸을 잘 부탁드립니다. 하나님의 존재를 왜 이제서야 알게 되었는지 너무 후회가 됩니다'생애 처음이자 마지막으로 오빠가 스스로 소리내어 회개의 기도를 하셔서 감사했다"고 덧붙였다.


그는 또 "평생을 하나님의 존재를 부정했던 오빠! 이성미 언니의 생명책 첫번째가 전유성오빠였는데 38년을 버티다 마지막에 하나님을 인정하고 믿으며 받아들이신건 정말 하나님의 기적"이라고 깊은 신앙심을 드러냈다.

그는 "많은 동료와 후배들이 오빠를 위해 오랫동안 기도했는데, 결국 그 기도가 이루어졌다.

이제 오빠는 천국으로 가셨고, 하나님의 품에 안기셨다. 오빠는 지금 끝이 아닌 새로운 시작을 하고 계실거다. 오빠가 마지막에 깨달은 그 진리를 모두가 알게 되길 소망한다"고 담담하게 심경을 전했다.

끝으로 그는 "유성오빠! 힘든 국민들이 웃을 수 있게 개그를 만들어주셔서 감사합니다. 존경합니다. 사랑해요.우리 천국에서 다시 만나요!"라며 애틋한 마지막 인사를 건넸다.


한편, 전유성은 지난 25일 오후 9시경 전북대학교 병원에서 별세했다. 향년 76세. 고인의 빈소는 서울아산병원에 마련되며 장례는 희극인장으로 엄수된다.

