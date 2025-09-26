'보플2' 이변 없었다…'이상원 센터' 알파 드라이브원 탄생[종합]

기사입력 2025-09-26 06:13


'보플2' 이변 없었다…'이상원 센터' 알파 드라이브원 탄생[종합]

[스포츠조선 백지은 기자] 이변은 없었다. '이상원 그룹'이 탄생했다.

25일 방송된 Mnet '보이즈2플래닛(이하 보플2)' 파이널에서는 데뷔조 8명이 결정됐다.

1위는 1차 생존자 발표식부터 1위를 지켜온 이상원이었다. 이상원은 "오늘은 나 자신보다 여러분을 더 아끼게 되는 계기가 될 것 같다. 너무 행복하고 감사하다. 스타 크리에이터가 없었다면 나는 여기에 없었을 거다. 여러분 생각에 이 방송에 출연해 죽을 힘을 다했다. 지금까지도 그렇고 앞으로의 나의 인생에서도 이렇게 아름다운 여정은 없었고 없을 것"이라며 눈물을 흘렸다.

2위 조우안신은 "너무 감사하다. 작년에 혼자 한국에 와서 엄마가 응원을 많이 해주셨다"고, 3위 허씬롱은 "스타크리에이터에게 감사하다. 여러분 덕분에 멋진 무대에서 사랑받는 사람이 될 수 있었다"고 전했다.


'보플2' 이변 없었다…'이상원 센터' 알파 드라이브원 탄생[종합]
4위 김건우는 "연습생 생활을 하며 오랫동안 꿈꿔온 순간이다. 얼떨떨하다"고 했고, 5위 장지아하오는 "나는 그렇게 운이 좋은 편이 아니라 이런 결과는 상상도 못했다. 여러분을 만나 내 삶에 조금씩 행운이 찾아온 것 같다"고 한국어 소감을 전했다.

6위 이리오는 "응원해주신 스타 크리에이터드에게 감사하다. 앞으로 멋진 활동으로 보답하겠다"고, 7위에 오른 정상현은 "전혀 예상하지 못했다. 많이 부족한데도 나를 좋아해주셔서 감사하다"고 말했다.

8위로 마지막 멤버가 된 김준서는 "안되겠다고 마음을 비우고 있었는데 데뷔라는 선물을 주셔서 진심으로 감사하다"며 주저앉았다.

최종 8위는 '알파 드라이브 원'으로 5년간 활동한다. 알파 드라이브원은 '반드시 최고가 되겠다'는 목표와 열정, 추진력을 가진 하나의 공식 팀을 의미한다.


백지은 기자 silk781220@sportschosun.com

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

유영재, 선우은숙 언니 성추행…징역 2년 6개월 확정 판결

2.

고현정, '미스코리아 선' 출신의 위엄…세월 역행 미모

3.

'최현석 딸' 최연수, '결혼식 빌런'에 불편 고백…"애는 언제 갖니?"

4.

'이경규 비빌 언덕' 이예림, 父 약물 운전에 "'한국 떠야 하나' 했다"(갓경규)[종합]

5.

김종국, 50명 하객 초대한 '비밀 결혼식'…"섭섭해한 지인들 있어"

연예 많이본뉴스
1.

유영재, 선우은숙 언니 성추행…징역 2년 6개월 확정 판결

2.

고현정, '미스코리아 선' 출신의 위엄…세월 역행 미모

3.

'최현석 딸' 최연수, '결혼식 빌런'에 불편 고백…"애는 언제 갖니?"

4.

'이경규 비빌 언덕' 이예림, 父 약물 운전에 "'한국 떠야 하나' 했다"(갓경규)[종합]

5.

김종국, 50명 하객 초대한 '비밀 결혼식'…"섭섭해한 지인들 있어"

스포츠 많이본뉴스
1.

7연속 4사구 자멸→자력 우승 가능성 생겼다 "LG 경기 봤죠, 그러나…"

2.

'한국 최초 혼혈' 카스트로프 이런 선수였구나...미친 승부욕과 복수심 '친정팀 박살 예고'→"더비 경기 기다린다"

3.

'베테랑 전원 복귀→베스트 가동' PS 탈락? 두산도 마지막 동기 부여 확실하다 "우리 선발 투수 중에…"

4.

5강 희망 꺼져가는데 나균안 너마저... 팔꿈치 이상 1군 말소. 김태형의 내일 선발 픽은 2년차 박준우[울산 코멘트]

5.

'격변의 1위 싸움' 한화 잡았다! 이제 LG전 남았다…"오해받을 소지 만들 생각 없다"

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.