더보이즈-QWER, 응원봉 때문에 법정간다 "강력대응"vs"문제없다"[종…

기사입력 2025-09-26


[스포츠조선 백지은 기자] 그룹 더보이즈와 QWER이 응원봉 카피 논란으로 갈등을 빚었다.

QWER은 최근 월드투어 응원봉 디자인을 공개했다. 하지만 확성기 모양의 응원봉은 더보이즈 고유의 공식 응원봉 디자인과 유사해 논란이 됐다.

이에 더보이즈 소속사 원헌드레드는 25일 "더보이즈 공식 응원봉과 QWER 응원봉의 디자인 유사성으로 팬 여러분꼐서 겪은 혼란과 불편에 깊이 공감하며 진심으로 송구스럽게 생각한다"고 밝혔다.

이어 "해당 사안을 인지한 후 QWER 측과 논의를 이어오며 디자인 변경 등을 요청했으나 최종적인 결론에 이르지 못했다. 논란에 보다 빠르게 대응하지 못한 점 깊이 사과 드리며 당사는 향후에도 이 같은 일이 재발하지 않도록 모든 법적 절차를 포함해 유관 기관들과 연대해 강력히 대응해 나갈 것"이라고 전했다.

그러자 QWER 측이 맞불을 놨다.

소속사 쓰리와이코프레이션과 프리즘필터는 "QWER 공식 응원봉은 디자인적으로나 저작권상 어떠한 문제도 없다는 것을 말씀드린다"고 밝혔다.

이어 "당사는 본 응원봉과 관련해 변호사와 변리사 등 관련 전문가들의 검토와 의견을 수차례에 걸쳐 전달받았으며 저작권 침해를 포함한 어떠한 문제도 없다는 사실을 확인받았다"며 '그럼에도 원헌드레드 측과 완만한 협의와 대화를 이어가던 중 갑작스럽게 상대 측이 법적 대응 방침을 밝힌 것에 대해 깊은 유감을 표한다"고 전했다.


