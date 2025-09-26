'새신랑' 김종국, 팔불출 됐다 "♥아내, 운동 안해도 키 크고 마른편"[SC리뷰]

기사입력 2025-09-26 08:13


'새신랑' 김종국, 팔불출 됐다 "♥아내, 운동 안해도 키 크고 마른편"…

[스포츠조선 백지은 기자] 새신랑 김종국이 팔불출 면모를 보였다.

25일 방송된 KBS2 '옥탑방의 문제아들'에는 S.E.S 출신 유진이 게스트로 출연했다. 이날 MC들은 김종국의 신혼 생활을 궁금해했다.

김종국은 "진짜 터치 안한다. 행복은 내가 만드는 게 아니라 이 사람이 행복해 하는 걸 놔두면 된다"고 밝혔다.

이에 양세찬은 "형수님은 물티슈 몇 장 쓰시냐"라고 했고, 김종국은 "말려서 재사용하더라. 내가 시킨 게 아니라 배려"라며 "아내가 설거지하는 뒷모습이 예뻐서 쳐다봤더니 '물을 너무 세게 틀었지?'라고 하더라"라고 전해 웃음을 안겼다.


'새신랑' 김종국, 팔불출 됐다 "♥아내, 운동 안해도 키 크고 마른편"…
김숙은 "(아내 분이) 운동하시는 분이냐"고 물었고, 김종국은 "그렇지 않다"면서도 "마른 편"이라고 답했다. 결혼식에 참석했던 양세찬은 "아내 분 어깨가 직각이다. 키도 크시다"라고 증언했다.

김종국은 지난 5일 비연예인 아내와 결혼식을 올렸다. 결혼식은 가족들과 가까운 지인들만 참석, 철저히 비공개로 진행됐다. 사회는 유재석이 맡았고, 축가는 김종국이 직접 불렀으며 김종국의 오랜 절친 차태현도 즉석에서 '아이 러브 유'를 불러 감동을 안겼다.


백지은 기자 silk781220@sportschosun.com

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

조혜련, 故전유성 마지막 회상 "십자가 꼭 쥐고 성경 읽어, 천국서 다시 만나요"[전문]

2.

'짠돌이 새신랑' 김종국, 신혼 생활 공개 "♥아내도 물티슈 말려서 다시 써"

3.

“마지막까지 유쾌해, 늘 자랑스런 선배님” 전유성 별세에 조혜련·이경실·양희은 SNS 추모 물결 이어져[SC이슈]

4.

'기안84 동생' 타망, '태계일주' 후 한식당 근무 "부모님 편찮으셔서 더 벌어야 해" ('어서와')

5.

문원, 논란 후 자책의 눈물 "♥신지에 피해 끼쳐 미안..대인기피증 생겨" ('어떠신지')

연예 많이본뉴스
1.

조혜련, 故전유성 마지막 회상 "십자가 꼭 쥐고 성경 읽어, 천국서 다시 만나요"[전문]

2.

'짠돌이 새신랑' 김종국, 신혼 생활 공개 "♥아내도 물티슈 말려서 다시 써"

3.

“마지막까지 유쾌해, 늘 자랑스런 선배님” 전유성 별세에 조혜련·이경실·양희은 SNS 추모 물결 이어져[SC이슈]

4.

'기안84 동생' 타망, '태계일주' 후 한식당 근무 "부모님 편찮으셔서 더 벌어야 해" ('어서와')

5.

문원, 논란 후 자책의 눈물 "♥신지에 피해 끼쳐 미안..대인기피증 생겨" ('어떠신지')

스포츠 많이본뉴스
1.

'격변의 1위 싸움' 한화 잡았다! 이제 LG전 남았다…"오해받을 소지 만들 생각 없다"

2.

7연속 4사구 자멸→자력 우승 가능성 생겼다 "LG 경기 봤죠, 그러나…"

3.

[속보]'맞아요, 오늘도 없습니다' LAD 김혜성 실망스러운 주루사→10G 연속 선발제외 충격. PS 출전도 먹구름

4.

김민석 국무총리"K-장애인스포츠가 전세계 포용문화 확산에 기여하길" [IPC총회 국무총리 주재 환영만찬]

5.

10번째 심장에서 어느덧 1000경기 금자탑. '강철매직'→ "패트릭이 정말 좋은 투구"

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.