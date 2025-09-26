'48세' 최강희, 결혼 고민 "외로움도 지났다...이효리 부러워" ('…

[스포츠조선 이우주 기자] '전현무계획2'에 뜬 '동갑내기' 전현무-최강희가 먹방과 함께 동병상련 토크를 나눈다.
26일(오늘) 밤 9시 10분 방송하는 본격 리얼 길바닥 먹큐멘터리 '전현무계획2'(MBN·채널S 공동 제작) 48회에서는 '동갑내기' 전현무-최강희가 '줄 서는 맛집' 두 군데를 섭렵하는 먹트립이 펼쳐진다.
이날 '먹친구'로 등판한 최강희는 장충단길에서 전현무를 기다리면서 "저는 우리나라 원조 귀신이다"라고 자기소개해 시작부터 웃음을 안긴다. 직후, 최강희를 만난 전현무는 "우린 동갑 친구지만 사실 뻘쭘한 사이"라며 쑥스러워한다. 어색한 듯 묘한 기류가 감돈 가운데, 두 사람은 한국에서 가장 오래된 빵집을 찾아가 크림빵부터 단팥빵까지 제대로 즐긴다. 그런 뒤, 전현무는 다음 식당을 설명하며 "너 줄 서는 건 안 좋아하지?"라고 배려 차원의 질문을 던진다. 하지만 최강희는 "아니, 좋아해!"라며 해맑은 '순수악(?)' 대답을 내놔 그를 당황시킨다. 전현무는 다시 "퇴근길에 손님이 많은데 우린 줄 안설 때 가자는 것"이라고 설명하지만, 최강희는 "줄 서는 식당은 줄을 서봐야 되는 거 아닌가?"라고 받아쳐 현장을 초토화시킨다.
그 길로 두 사람은 '원조 of 원조' 족발 맛집을 찾아가, 대망의 족발을 영접한다. 전현무는 "10년 전 왔었는데 같은 감동"이라며 눈을 지그시 감고 맛을 음미한다. 최강희 역시 처음 맛본 족발의 '찐' 맛에 "원래 이렇게 부드럽나? 대박!"이라며 왕 뼈까지 잡아 뜯는 리얼 먹방을 펼친다. 반면 최강희는 '막국수 타임'이 되자, "근데 막국수랑 물냉면이 뭐가 다른 거야?"라는 역대 최고 '맛알못' 질문을 던져 폭소를 안긴다. 그런가 하면, 먹방 후 전현무는 "우리가 40대 후반인데 현실적인 고민이 있냐"며 동병상련 질문을 던지고, 최강희는 "외로움도 지났다"면서도 "이효리, 송지은, 홍현희가 부럽다"고 전해 궁금증을 안긴다. 나아가 전현무는 "최근 이런 질문 못 들어봤을 텐데.. 이상형은?"이라고 조심스레 묻는다.
과연 최강희의 대답이 어떠할지 관심이 쏠리는 가운데, 두 사람이 함께 누린 '줄 서는 맛집' 두 군데의 정체는
26일(오늘) 밤 9시 10분 방송하는 MBN·채널S '전현무계획2' 48회에서 확인할 수 있다.