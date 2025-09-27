한예슬, 타투 합법화되자마자 '♥남편과 커플 문신'..의외의 디자인

정유나 기자
기사입력 2025-09-27 15:35
이영애, 매니저 없이 '민낯 남산 산책'.."사람들이 잘 못 알아봐"
수지, '불화설' 미쓰에이 언급 "당시엔 힘든 걸 인지 못해, 잘 해냈다 싶어" ('핑계고')
“운동이 직업”..‘나는 솔로’ 출연 30대男, 시청자와 교제 중 폭행 혐의
'오상진♥' 김소영, 백화점 이어 성수동 입점 CEO 됐다..사업가로 날개 훨훨
백지영, ♥정석원 오해에 분노 "아무것도 모르면서..부아 치밀어 올라"
'160㎞' 넘었다! 1m97 거인의 진심 "뜻깊은 한해, 믿어주신 감독님께 감사…보답하고파" [부산코멘트]
이게 되네. 평균관중 1만7091명. 대전新구장을 채우고도 남는다. 오늘 역사적 1200만명 돌파한다[SC 포커스]
"들것에 실려나갔다" '홍명보호 수비형MF' 박용우 심각한 무릎 부상...10월 A매치 명단 어떻게 되나
IPC 러시아 회원자격 회복 결정...내년 밀라노패럴림픽 출전한다[오피셜]
"K-파라스포츠의 아름다운 도전" 배동현 이사장 IPC위원장 선거 '아쉬운 패배'...파슨스 3연임 성공[현장 속보]