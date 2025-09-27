[포토] 엔믹스 설윤 '선수처럼 힘찬 투구'

기사입력 2025-09-27 17:08



27일 대전 한화생명볼파크에서 열린 KBO리그 한화와 LG의 경기. 걸그룹 엔믹스(NMIXX) 설윤이 시구를 했다. 힘차게 시구하는 설윤. 대전=송정헌 기자songs@sportschosun.com

/2025.09.27/

