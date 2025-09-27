KIA 김선빈, '바람의 아들' 이종범 넘었다! 타이거즈 프랜차이즈 최다…

27일 광주 기아챔피언스필드에서 열린 KIA 타이거즈와 NC 다이노스의 경기. 7회말 1사 2,3루 KIA 대타 김선빈이 타석에 들어서며 타이거즈 소속 역대 최다 출장 신기록(1,707경기)을 달성했다. 광주=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2025.09.27/
27일 광주 기아챔피언스필드에서 열린 KIA 타이거즈와 NC 다이노스의 경기. 7회말 1사 2,3루 KIA 대타 김선빈이 타석에 들어서며 타이거즈 소속 역대 최다 출장 신기록(1,707경기)을 달성했다. 볼넷 출루 후 대주자로 교체된 김선빈이 더그아웃에 들어와 하이파이브를 나누고 있다. 광주=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2025.09.27/
[광주=스포츠조선 한동훈 기자] KIA 타이거즈 김선빈이 프랜차이즈 최다출장 신기록을 세웠다.
김선빈은 27일 광주 KIA챔피언스필드에서 열린 2025 KBO리그 NC 다이노스전에 대타로 출전했다.