'15억 사기 피해' 양치승, 男집행관에 성희롱 당했다..CCTV 공개 …

[스포츠조선 정유나 기자] 헬스 트레이너 양치승이 헬스장 폐업 과정에서 집행관에게 성희롱·성추행을 당했다고 폭로했다.
27일 양치승의 유튜브 채널에는 '체육관 철거하던 그 날까지'라는 제목의 영상이 올라왔다.
양치승은 "강제 집행이 곧 들어올 것 같은 느낌이 들어서 '빨리 대비를 해야겠다'는 생각이 들었다. 차도 미리 팔고 준비하는 찰나에 진짜 며칠 지나지도 않았는데 강제 집행하러 들어왔더라. 강제 집행이 7월 초쯤에 들어왔는데 일주일만에 체육관을 비우라고 하더라. 그래서 '이렇게 갑자기 들어와서 일주일만에 비우라면 어떻게 비우냐'고 건의했다. 그래서 7월 말로 폐업 날짜를 정했다. 그래서 환불 할꺼 하고 철거해서 나왔다"고 말문을 열었다.
양치승은 "내가 당시에는 정신이 없었다. 강제 집행이 들어오니까 빨리 처리해야겠다는 생각 뿐이어서 그걸 참았다"며 "그런데 며칠 지나니까 기분이 너무 나쁘더라. 집행관이 가슴을 한번 만져보고 싶다고 말하는게 말이 되냐"고 불쾌감을 드러냈다. 이어 해당 집행관에게 "진짜 그러시면 안된다. 상대방은 피 말리게 힘든 상황인데..제가 진짜 참는거다. 다른 데 가서는 실수하면 안된다"고 경고했다.
이에 양치승은 "비싼 거 가져가라고 그냥 준 것도 많은데 저렇게까지 하느냐"고 어이없어했다. 그는 "피해 사실을 알고 문자하고 전화를 해도 안받아서 경찰에 신고를 했다. 그제야 핑계를 대면서 돌려주더라. 사과도 없었다"고 말했다.
이를 옆에서 듣던 지인이 "너무 고생 많다. 그만 고생해도 될텐데"라며 안타까워하자 양치승은 "당하고 겹치고 업치고 인생이 끝이 안난다"고 토로했다.
한편 양치승은 건물 임대 사기로 15억원 상당의 손해를 본 뒤 헬스장을 폐업했다.
