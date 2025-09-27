'15억 사기 피해' 양치승, 男집행관에 성희롱 당했다..CCTV 공개 '충격'

최종수정 2025-09-27 17:15

[스포츠조선 정유나 기자] 헬스 트레이너 양치승이 헬스장 폐업 과정에서 집행관에게 성희롱·성추행을 당했다고 폭로했다.

27일 양치승의 유튜브 채널에는 '체육관 철거하던 그 날까지'라는 제목의 영상이 올라왔다.

영상에는 전세사기 피해로 헬스장을 폐업한 양치승이 집행관에게 성희롱을 당한 사건과 관계자들에게 운동 기구를 도둑 맞을 뻔 했던 일화를 공개하는 모습이 담겼다.

양치승은 "강제 집행이 곧 들어올 것 같은 느낌이 들어서 '빨리 대비를 해야겠다'는 생각이 들었다. 차도 미리 팔고 준비하는 찰나에 진짜 며칠 지나지도 않았는데 강제 집행하러 들어왔더라. 강제 집행이 7월 초쯤에 들어왔는데 일주일만에 체육관을 비우라고 하더라. 그래서 '이렇게 갑자기 들어와서 일주일만에 비우라면 어떻게 비우냐'고 건의했다. 그래서 7월 말로 폐업 날짜를 정했다. 그래서 환불 할꺼 하고 철거해서 나왔다"고 말문을 열었다.


그러면서 "이거를 얘기 할까 말까 망설였는데, 강제 집행하러 온 날 집행관 3명이 체육관을 찾았다. 집행관 3인이 복싱장에 들어와서 나와 얘기를 했다. 그런데 그 중에 한명이 저한테 '오 피지컬 좋은데? 가슴 좀 확 만져보고 싶다'고 하더라"고 폭로했다. 양치승이 말하는 당시 상황은 체육관 CCTV에도 그대로 남아 있어 충격을 더했다.

양치승은 "내가 당시에는 정신이 없었다. 강제 집행이 들어오니까 빨리 처리해야겠다는 생각 뿐이어서 그걸 참았다"며 "그런데 며칠 지나니까 기분이 너무 나쁘더라. 집행관이 가슴을 한번 만져보고 싶다고 말하는게 말이 되냐"고 불쾌감을 드러냈다. 이어 해당 집행관에게 "진짜 그러시면 안된다. 상대방은 피 말리게 힘든 상황인데..제가 진짜 참는거다. 다른 데 가서는 실수하면 안된다"고 경고했다.


또한 양치승은 헬스장 폐업 후 운동기구를 사러 온 사람들이 물건을 훔치는 모습이 담긴 CCTV를 공개했다. 그들은 계속 헬스장 바닥을 보더니 갑자기 바닥 매트를 뜯어갔다. 그러던 중 자신의 행동이 담긴 CCTV를 발견하고는 급기야 뽑아버리는 만행을 했다. 또 사기로 한 물건 외에도 다수의 물건을 훔쳐갔다.

이에 양치승은 "비싼 거 가져가라고 그냥 준 것도 많은데 저렇게까지 하느냐"고 어이없어했다. 그는 "피해 사실을 알고 문자하고 전화를 해도 안받아서 경찰에 신고를 했다. 그제야 핑계를 대면서 돌려주더라. 사과도 없었다"고 말했다.


이를 옆에서 듣던 지인이 "너무 고생 많다. 그만 고생해도 될텐데"라며 안타까워하자 양치승은 "당하고 겹치고 업치고 인생이 끝이 안난다"고 토로했다.

한편 양치승은 건물 임대 사기로 15억원 상당의 손해를 본 뒤 헬스장을 폐업했다.

jyn2011@sportschosun.com

