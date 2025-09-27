이효리♥이상순, 창문 너머 로맨스.. 카페에서 찍힌 '현실판 로코' 부부

기사입력 2025-09-27 17:48


이효리♥이상순, 창문 너머 로맨스.. 카페에서 찍힌 '현실판 로코' 부부

[스포츠조선 김수현기자] 가수 이효리가 남편 이상순과 함께 한 행복한 결혼생활을 자랑했다.

27일 이효리는 편안한 차림으로 한 카페에서 커피 한 잔의 여유를 즐겼다.

이효리가 쉬는 사이 창문으로 다가온 이상순은 아내를 놀래키려는 듯이 깜짝 등장하며 환한 미소를 지었다.

결혼 12년차에도 여전히 사이가 좋은 이효리 이상순 부부의 모습이 훈훈함을 자아낸다.

한편 이효리는 가수 이상순과 2013년 결혼 후 제주도에서 생활하다가 지난해 서울 종로구 평창동으로 이사했다.

최근 이효리는 서울 서대문구 연희동에 '아난다 요가'를 열었다. 이효리가 직접 진행하는 요가 클래스는 사전 예약제로 운영된다. 수강권은 예약 오픈과 동시에 빠르게 매진되는 등 뜨거운 관심을 받고 있다.

shyun@sportschosun.com

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

'오상진♥' 김소영, 백화점 이어 성수동 입점 CEO 됐다..사업가로 날개 훨훨

2.

서수남 “전유성, 몸 안 챙기더니..‘빨리 가고 싶다’던 말 진담 돼”

3.

도경완, 장윤정♥에 "본인 2억 차를..왜 내 차 사준 것처럼 말하나" 불만 폭발

4.

한예슬, 타투 합법화되자마자 '♥남편과 커플 문신'..의외의 디자인

5.

'선미 워터밤 댄서' 차현승, 백혈병 투병 "내 삶 멈췄지만 이겨낼 것" [전문]

연예 많이본뉴스
1.

'오상진♥' 김소영, 백화점 이어 성수동 입점 CEO 됐다..사업가로 날개 훨훨

2.

서수남 “전유성, 몸 안 챙기더니..‘빨리 가고 싶다’던 말 진담 돼”

3.

도경완, 장윤정♥에 "본인 2억 차를..왜 내 차 사준 것처럼 말하나" 불만 폭발

4.

한예슬, 타투 합법화되자마자 '♥남편과 커플 문신'..의외의 디자인

5.

'선미 워터밤 댄서' 차현승, 백혈병 투병 "내 삶 멈췄지만 이겨낼 것" [전문]

스포츠 많이본뉴스
1.

"K-파라스포츠의 아름다운 도전" 배동현 이사장 IPC위원장 선거 '아쉬운 패배'...파슨스 3연임 성공[현장 속보]

2.

KIA 로테이션 공개! KT가 지뢰 밟았다.. SSG는 쾌재? 삼성-김태형 → KT-올러 → SSG-이도현 → 삼성-양현종

3.

기선제압 성공, 천군만마까지 합세했다…"어제부터 뛰려고 했는데"

4.

161km '불펜' 사사키는 강력하다. 60홈런 MVP 후보 롤리에 3구 삼진[ML리뷰]

5.

'대이변' 도로공사, 컵대회 우승 1순위 GS칼텍스에 3대1 역전승…2번째 우승 도전[여수 리뷰]

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.