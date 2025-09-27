'1593억 선수가 이런 실책이라니…' 자기 얼굴에 먹칠한 이정후, 고교…

'1593억 선수가 이런 실책이라니…' 자기 얼굴에 먹칠한 이정후, 고교생도 안하는 아웃카운트 착각 실책에 신뢰도 급락

샌프란시스코 중견수 이정후가 27일 콜로라도전 8회초 수비 때 1사 1루에서 뜬공을 잡아 두 번째 아웃카운트를 잡은 뒤 이닝을 마친 것으로 착각하고, 공을 관중석으로 던지는 어처구니 없는 실책을 했다. 동료들의 사인을 보고 자신의 실책을 깨달은 뒤 표정이 굳어버린 이정후. MLB 중계화면 캡쳐

[스포츠조선 이원만 기자] 1억1300만달러(한화 약 1593억원)짜리 선수가 기본적인 아웃카운트를 착각하는 어이없는 장면을 연출했다. 자신에 대한 신뢰도를 확 깎아먹는 어리석은 플레이다.

샌프란시스코 자이언츠 주전 중견수 이정후가 타석에서는 펄펄 날았다. 18일 만에 '3안타 경기'를 펼친데다, 시즌 12호 3루타를 날리며 '아시아인 최초 명예의 전당 헌액자' 스즈키 이치로가 달성한 '아시아인 한 시즌 최다 3루타 기록(12개)'과 동률을 이뤘다.


그러나 이정후는 이렇듯 타석에서 뛰어난 활약을 펼치고도, 황당한 수비 실수를 저지르며 자기 얼굴에 먹칠을 했다. 팀이 지지 않은 게 천만다행이었다.

특히 올 시즌 가뜩이나 수비면에서 거의 '낙제점'을 받고 있는데, 이번에는 고교생도 잘 하지 않을 어처구니 없는 실수를 저지른 것이다. 밥 멜빈 샌프란시스코 감독조차 "그답지 않은 플레이였다"며 실망감을 감추지 못했다.

이정후는 27일 오전(이하 한국시각) 미국 캘리포니아주 샌프란시스코의 오라클 파크에서 열린 콜로라도 로키스와의 홈경기에 7번 중견수로 선발 출전했다. 전날 휴식일을 보내고 나온 이정후는 이날 상당히 좋은 타격 컨디션을 보여줬다. 4타수 3안타 1득점을 기록하며 시즌 타율을 종전 0.260에서 0.264(553타수 146안타)까지 끌어올렸다. 이정후가 '3안타 경기'를 펼친 건 지난 9일 애리조나 다이아몬드백스전 이후 18일 만이다.


무엇보다 이날 이정후는 귀중한 기록 하나를 세웠다. 2회말 1사 후 첫 타석에서 시즌 12호 3루타를 달성했다. 이로써 이정후는 지난 2005년 시애틀 매리너스 소속이던 이치로가 달성한 '아시아선수 한 시즌 최다 3루타' 기록과 어깨를 나란히하게 됐다. 20년 만에 이치로와 비슷한 레벨의 아시아 타자가 메이저리그에 등장한 것이다.

이정후는 올 시즌 남은 2경기에서 3루타 1개를 추가하면 '명예의 전당 헌액자' 이치로를 넘어설 수도 있다. 이날 타격면에서 이정후는 나무랄 데 없는 뛰어난 활약을 펼쳤다.

그러나 이렇듯 빼어난 활약은 이정후가 경기 막판 수비이닝 때 저지른 어처구니없는 실수로 인해 모두 퇴색되고 말았다.


가장 나오지 말아야 할 '기본을 잊은 실수'였기 때문이다.


이정후는 2회말 첫 타석에서 상대 선발 마르케즈와 풀카운트 승부 끝에 8구째 싱커를 잡아당겨 우익수 키를 넘어 담장을 직격하는 큰 타구를 날렸다. 이정후는 군더더기 없는 주루플레이로 3루까지 여유있게 들어왔다. '이치로와 동급'으로 올라선 순간이었다.

이어 3회말 2사 1루에서 좌익수 뜬공에 그친 이정후는 6회말에는 선두타자로 나와 바뀐 투수 우완 제이든 힐의 3구째 84.6마일짜리 체인지업을 잡아당겨 우전 안타로 만들었다. 7회말 2사 1루 때는 역시 바뀐 우완투수 후안 메히아를 상대로 중전안타를 날렸다. 4타수 3안타로 이날 팀내 최다 안타를 기록한 순간이었다.

하지만 이정후는 이런 타석에서의 활약에 도취된 듯 곧바로 이어진 수비 이닝 때 어처구니 없는 플레이를 했다.

8회초 샌프란시스코 수비이닝. 1사 1루 상황이었다. 콜로라도 2번타자 헌터 굿맨이 친 타구가 중견수 이정후 쪽으로 날아왔다. 약간 깊은 타구였지만, 이정후는 이미 자리를 잡고 기다리다 어렵지 않게 캐치하며 2아웃째를 만들었다.


샌프란시스코 중견수 이정후가 27일 콜로라도전 8회초 수비 때 1사 1루에서 뜬공을 잡아 두 번째 아웃카운트를 잡은 뒤 이닝을 마친 것으로 착각하고, 공을 관중석으로 던지는 어처구니 없는 실책을 저지르고 있다. MLB 중계화면 캡쳐
그러나 이후 보고도 믿기지 않는 장면이 이어졌다. 원래대로라면 이정후가 공을 내야로 보내 계속 다음 플레이를 전개해야 한다. 게다가 콜로라도 주자도 엄연히 1루에 남아있었다.

하지만 이정후는 갑자기 뒤로 돌더니 공을 관중석으로 던져버렸다. 경기를 중계하던 현지 해설진은 황당하다는 듯 "이정후가 관중석으로 공을 던집니다. 이게 무슨 뜻이냐면, 바로 콜로라도 1루 주자가 3루까지 간다는 뜻입니다"라고 설명했다.


샌프란시스코 중견수 이정후가 27일 콜로라도전 8회초 수비 때 1사 1루에서 뜬공을 잡아 두 번째 아웃카운트를 잡은 뒤 이닝을 마친 것으로 착각하고, 공을 관중석으로 던지는 어처구니 없는 실책을 저질렀다. 이후 더그아웃으로 들어오려다 동료들의 지적에 '2아웃' 상태임을 확인하고 있는 이정후. MLB 중계화면 캡쳐
이정후는 공을 던지고 더그아웃으로 달려오려다 동료 수비수들의 사인을 받고서야 자신의 실수를 깨달았다. 내야 수비 동료들이 손가락 2개를 펴며 '2아웃 상황'이라는 신호를 보낸 듯 하다. 일순 이정후의 표정이 굳었다. 하지만 이미 엎질러진 물이었다. 아마추어 고교야구에서도 잘 안나오는 최악의 '본헤드 플레이(멍청한 실수)'였다.

그나마 이정후의 실수가 샌프란시스코의 실점으로는 이어지지 않았다. 2사 3루에서 타석에 나온 블레인 크림이 삼진으로 물러났다. 만약 적시타가 터졌다면 이정후에 대한 비판은 더욱 커졌을 것이다. 샌프란시스코는 이정후가 저지른 위기를 극복하며 6대3으로 이겼다.

그럼에도 이정후의 본헤드플레이는 두고두고 회자될 듯 하다. 이정후의 실수는 메이저리그 공식 중계페이지에 이날의 주요장면으로 올라갔다. 이정후의 수비역량에 대한 의구심이 더욱 커질 듯 하다.


이원만 기자 wman@sportschosun.com

