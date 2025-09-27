이은형♥강재준, 13개월子 빨갛게 부은 볼 상처에 속상 "혼자 놀다 상처 획득" ('기유티비')

기사입력 2025-09-27 22:07


[스포츠조선 정안지 기자] 방송인 이은형이 혼자 놀다 얼굴에 상처가 난 13개월 아들에 속상함을 드러냈다.

27일 유튜브 채널 '기유TV'에는 "먹어도 먹어도 배고픈 아기"라며 영상이 게재됐다.

영상 속 이은형은 아들 현조 군의 점심으로 프렌치 토스트를 준비했다. 빠르게 완성된 점심. 이에 강재준이 현조 군에 프렌치 토스트를 건넸고, 현조 군은 맛있는 듯 양손 먹방을 선보였다. 아들의 모습에 엄마, 아빠는 "보람 있다. 오늘 첫 밀가루인데 잘 먹는다"며 아들에게서 눈을 떼지 못했다.


그때 이은형은 현조 군의 얼굴을 클로즈업, 빨갛게 부어 오른 볼에 속상함을 전했다. 혼자 놀다가 상처가 났다고.

이에 이은형은 "정말 언제 부딪혔냐"며 속상한 마음을 드러낸 그때 현조 군은 '아프다'는 말을 알아들은 듯 "아까 여기도 쿵 했다"면서 머리와 얼굴에 손을 올리는 등 폭풍성장한 모습으로 시선을 집중시켰다.

anjee85@sportschosun.com

