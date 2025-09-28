'강남♥' 이상화, 혼자 日 시아버지 암 병간호했다..."현재 많이 호전되셨다" (전참시)[종합]

기사입력 2025-09-28 00:13


'강남♥' 이상화, 혼자 日 시아버지 암 병간호했다..."현재 많이 호전…

[스포츠조선 김수현기자] 강남이 헌신적인 아내 이상화의 미담을 공개했다.

27일 방송된 MBC 예능 프로그램 '전지적 참견 시점'에서는 강남의 일상이 그려졌다.

강남은 일어나자마자 유튜브 조회수부터 확인했다. PD는 "아침에 일어나도 조회수를 확인하고 회사 출근하면 집도 안가고 콘텐츠 이야기만 한다. 요즘은 거의 연예인이 아니라 크리에이터처럼 살고 있다"라 제보?다.

강남은 "사실 유튜브 시작할 때 회사 모든 스캡들이 '1년 지나도 구독자 10-15만 명이다'라 했다. 그래서 제가 열받아서 '무조건 잘 되게 만들어야겠다'라 하다보니 집착하게 됐다"라고 털어놓았다.

1년에 50~60만 명씩 성장했다는 강남의 유튜브, 그는 "상화씨가 올림픽으로 해외에 간 사이 제가 친구들을 불러서 파티를 했는데 그게 한국에서 이슈가 너무 돼서 기자님들이 그걸 일렀다. 그래서 전화로 혼났는데 저는 아드레날린이 너무 솟더라"라 회상했다.


'강남♥' 이상화, 혼자 日 시아버지 암 병간호했다..."현재 많이 호전…
PD는 "강남과 하루에 10통 전화할 때도 있다. 열정이 강하다보니 업무 전화를 자주 한다. 업로드 직후에 성적이 나오는 편이 아닌데 본인 생각보다 아쉽다 싶으면 바로 전화와서 '큰일난 거 같아. 뭐 잘못된 거 아냐?' 한다"라 고발했다.

강남은 집에 혼자 있으며 치팅데이를 즐기려 했지만 이상화가 없음에도 눈치를 봐 웃음을 자아냈다.

강남은 "제가 지방간이 연예인 중에 제일 심했을 거다. 술을 너무 많이 마셨다. 그리고 제가 길버트 증후군이라는 간 질환이 있다. 지속적인 관리가 필요하다"라고 털어놓았다.


'강남♥' 이상화, 혼자 日 시아버지 암 병간호했다..."현재 많이 호전…

이어 "그걸 의사선생님이 이상화씨에게 말한 거다. 그래서 아내가 충격을 받아서 내 건강관리를 열심히 하기 시작했다"라 고백했다. 강남은 "술도 거의 안 먹는다. 건강검진에 울었다. '간이 깨끗하다'는 말을 듣고 상화씨에게 고마워서 눈물을 흘렸다"라고 전했다.

이상화의 미담은 계속됐다. 강남의 아버지가 간암을 앓으셨을 때 일본으로 가서 시아버지를 간병했다고. 강남이 없을 때도 홀로 시아버지의 곁을 지킨 이상화 덕에 현재 걸을 수 있을 정도로 호전됐다는 말에 모두가 놀랐다.

그렇게 유튜브 성적이 잘 나와도 이상화 재산에 반도 안된다는 강남은 "결혼하면서 통장을 합치려고 봤는데 내 통장 잔고의 5배였다. 상화 씨는 금메달만 300개 이상이다. 아직도 세계 신기록을 가진 선수니까"라며 자랑스럽게 말했다.

shyun@sportschosun.com

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

서수남 “전유성, 몸 안 챙기더니..‘빨리 가고 싶다’던 말 진담 돼”

2.

도경완, 장윤정♥에 "본인 2억 차를..왜 내 차 사준 것처럼 말하나" 불만 폭발

3.

한예슬, 타투 합법화되자마자 '♥남편과 커플 문신'..의외의 디자인

4.

'오상진♥' 김소영, 백화점 이어 성수동 입점 CEO 됐다..사업가로 날개 훨훨

5.

“모두 건강했는데”..故 전유성·암투병 박미선, 6년 전 사진 뭉클

연예 많이본뉴스
1.

서수남 “전유성, 몸 안 챙기더니..‘빨리 가고 싶다’던 말 진담 돼”

2.

도경완, 장윤정♥에 "본인 2억 차를..왜 내 차 사준 것처럼 말하나" 불만 폭발

3.

한예슬, 타투 합법화되자마자 '♥남편과 커플 문신'..의외의 디자인

4.

'오상진♥' 김소영, 백화점 이어 성수동 입점 CEO 됐다..사업가로 날개 훨훨

5.

“모두 건강했는데”..故 전유성·암투병 박미선, 6년 전 사진 뭉클

스포츠 많이본뉴스
1.

'1593억 선수가 이런 실책이라니…' 자기 얼굴에 먹칠한 이정후, 고교생도 안하는 아웃카운트 착각 실책에 신뢰도 급락

2.

KIA 김선빈, '바람의 아들' 이종범 넘었다! 타이거즈 프랜차이즈 최다출장 신기록

3.

대전 출신 '장카설' 설윤, 한화 대전구장 찾아 독수리 유니폼 입고 설레는 생애 첫 시구[대전현장]

4.

'160㎞' 넘었다! 1m97 거인의 진심 "뜻깊은 한해, 믿어주신 감독님께 감사…보답하고파" [부산코멘트]

5.

우승 진짜 보인다! 매직넘버 1…'1회에 승부 갈렸다' LG, 대전 징크스도 끝났다 '한화 제압' [대전 리뷰]

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.