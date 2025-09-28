"영원한 나의 어른"…김신영, 故 전유성 눈물의 배웅 '하늘도 울었다' [종합]

최종수정 2025-09-28 09:17

"영원한 나의 어른"…김신영, 故 전유성 눈물의 배웅 '하늘도 울었다' …

[스포츠조선 이유나 기자] 故전유성의 눈물의 발인식, 하늘도 울었다.

개그우먼 김신영이 故전유성에게 마지막 인사를 전하며 끝내 오열했다.

28일 서울아산병원에서 엄수된 故 전유성의 영결식에서 김신영은 추도사를 전하며 눈물을 쏟았다.

김신영은 "나의 어른 전유성 교수님께"라고 인사하며 "아직도 실감이 나지 않습니다. 며칠전까지도 병원에서 교수님과 이야기도 나누고 사진도 찍고 발도 주무르고 핸드폰 게임하시던 모습이 선한데 이제는 마지막 인사를 전하게 되었습니다"라고 울먹였다.

이어 "병원에서 저에게 '나이 차이 많이 나는 친구' 즐거웠다. 고맙다. 말씀이 제 마음을 울렸습니다"라며 "제자를 넘어 친구로 불러주셨고 그 따뜻한 마음을 평생 간직하겠습니다"라고 했다.

또 "제가 가장 힘들때 한물 두물 세물 가면 보물 된다. 두물이 되라"라며 "어느 누구보다 제 코미디를 가장 먼저 인정해주신 분, 모든 분들이 허무맹랑하다고 할 때 제 아이디어를 밤새 즐거워해주신 분, 아무것도 모르는 저를 사람으로 만들어주신 분, 어린 제자라도 존중해주신 분, 그분이 바로 교수님이다"라고 고인을 기렸다.


"영원한 나의 어른"…김신영, 故 전유성 눈물의 배웅 '하늘도 울었다' …
그러면서 "마지막 수요일에도 간호사에게 팁을 주라고 하시면서 말하고 힘든 상황에서도 기쁜 날을 만들수 있다 팁은 아낌없이 줘야한다고 하셨다"며 "마지막 순간까지도 남을 배려하고 웃게해 주신 교수님의 모습 절대 잊지 않겠다. 병원에 계시면서 자꾸 서울가서 일하라고 힘들게 하는것 같다고 하셨는데 교수님 저에게는 병원에서 4일이 40년 중에 가장 진실되고 진심이었습니다"라고 눈물을 쏟았다.


"영원한 나의 어른"…김신영, 故 전유성 눈물의 배웅 '하늘도 울었다' …
김신영은 "이제는 걱정하지 않으시길 바라겠습니다. 그곳에서는 부디 편히 코도 골면서 주무시고 게임도 하시고 그리운 분들과 회포를 푸시고 훗날 저희가 그 길을 따라가면 꼭 마중나와 주시길 바랍니다"라며 "저는 늘 즐거웠고 늘 감사합니다. 마지막 건네주신 주유비 10만원 제자들 챙기는 마음 끝까지 간직하겠습니다. 너무 사무치게 그립고 보고 싶습니다. 다음생에도 제 교수님으로 나타나주세요"라고 오열했다.


"영원한 나의 어른"…김신영, 故 전유성 눈물의 배웅 '하늘도 울었다' …

김정렬은 고인의 넋을 기리며 '숭구리당당' 춤을 추며 눈길을 끌었다. 김정렬의 이런 추모 방식은 단순한 퍼포먼스가 아니라, 선배들이 생전 가장 즐겨 웃고, 또 사랑했던 무대를 그대로 기억하고 전하겠다는 후배의 진심 어린 예식으로 받아들여졌다.


"영원한 나의 어른"…김신영, 故 전유성 눈물의 배웅 '하늘도 울었다' …
앞서 김정렬은 2023년 故 서세원의 영결식에서도 같은 방식으로 마지막 인사를 건넨 바 있다. 당시에도 그는 "선배님이 가장 좋아했던 춤으로 보내드리고 싶었다"며 숭구리당당 춤을 추었고, 이번 전유성 발인식에서 다시 같은 춤으로 고인을 배웅하면서 두 번째 특별한 추모를 남겼다.

전유성은 한국 코미디의 초석을 다진 '개그계 대부'로, '개그맨'이라는 호칭을 처음 사용하고 KBS '개그콘서트'의 원안을 제시하며 공개 코미디의 기틀을 세운 인물이다. 또 수많은 후배 개그맨들을 발굴하며 '아이디어 뱅크'로 불렸고, 최근까지도 코미디 후배들을 위해 다양한 활동을 이어왔다.


"영원한 나의 어른"…김신영, 故 전유성 눈물의 배웅 '하늘도 울었다' …
이날 발인식은 오전 6시 서울아산병원에서 치러진 뒤 여의도 KBS 본관으로 옮겨 노제가 진행됐다. 수많은 후배 개그맨들과 방송가 동료들이 함께 모여 고인을 배웅하며 한국 코미디사의 큰 별을 잃은 슬픔을 나눴다.

lyn@sportschosun.com

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

'이용식 사돈' 원혁 父 목사님, 파산 위기 내몰렸다 "손녀 때문에 무리해" (아뽀TV)

2.

'19kg 감량' 이용식, 살 빠지더니 '심각한 피부 처짐' 어쩌나.."흘러내릴까봐 고민"

3.

윤도현 'H여대 교수설' 일파만파 커지자...솔라, 공식 사과 "죄송합니다"

4.

강남♥이상화, 이층집 허물고 '단독주택 4층집' 올렸다.."건물 아예 새로 지어" (전참시)[SC리뷰]

5.

이동건, 새빨간 눈으로 병원行...희귀병인가 "숨만 쉬어도 찌르는 느낌" ('미우새')

연예 많이본뉴스
1.

'이용식 사돈' 원혁 父 목사님, 파산 위기 내몰렸다 "손녀 때문에 무리해" (아뽀TV)

2.

'19kg 감량' 이용식, 살 빠지더니 '심각한 피부 처짐' 어쩌나.."흘러내릴까봐 고민"

3.

윤도현 'H여대 교수설' 일파만파 커지자...솔라, 공식 사과 "죄송합니다"

4.

강남♥이상화, 이층집 허물고 '단독주택 4층집' 올렸다.."건물 아예 새로 지어" (전참시)[SC리뷰]

5.

이동건, 새빨간 눈으로 병원行...희귀병인가 "숨만 쉬어도 찌르는 느낌" ('미우새')

스포츠 많이본뉴스
1.

'1593억 선수가 이런 실책이라니…' 자기 얼굴에 먹칠한 이정후, 고교생도 안하는 아웃카운트 착각 실책에 신뢰도 급락

2.

KIA 김선빈, '바람의 아들' 이종범 넘었다! 타이거즈 프랜차이즈 최다출장 신기록

3.

우승 진짜 보인다! 매직넘버 1…'1회에 승부 갈렸다' LG, 대전 징크스도 끝났다 '한화 제압' [대전 리뷰]

4.

"손흥민 충격적인 탈락, 한국 불만이네" '유로파 우승' 쏘니보다 '무관' 구보? 에이스 없는 日은 웃고 있다..."낙방에 충격 숨길 수 없을 것"

5.

'英 깜짝 속보' 토트넘+노팅엄 다 죽었어! 누누 감독 '피의 복수' 시작→웨스트햄 사령탑 부임

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.