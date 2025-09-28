"집 2개 합치면 30억인가"…지상렬, 쇼호스트 신보람 적극 플러팅에 '흔들'(살림남)[SC리뷰]

기사입력 2025-09-28 09:59


"집 2개 합치면 30억인가"…지상렬, 쇼호스트 신보람 적극 플러팅에 '…

[스포츠조선 고재완 기자] 지상렬이 쇼호스트 신보람의 적극 플러팅에 흔들리는 마음을 내비쳤다.

지난 27일 방송된 KBS 2TV '살림하는 남자들 시즌2'(이하 '살림남')에서는 미모의 쇼호스트 신보람을 위해 일일 매니저로 변신한 지상렬의 에피소드가 공개됐다.

이날 스페셜 게스트로 신인 걸그룹 오드유스(ODD YOUTH)의 써머가 출연한 가운데 MC 백지영과 은지원은 써머의 어머니가 은지원과 같은 1978년생이라는 사실에 깜짝 놀랐다. 이에 써머는 "2007년생"이라고 밝혀 놀라움을 더했고, 이효리의 '텐미닛' 무대로 매력을 발산했다.

지상렬은 지난 방송에서 설렘 가득한 만남을 가졌던 미모의 쇼호스트 신보람의 일일 매니저로 깜짝 변신했다. 지난 만남에서 "일일 매니저가 되어주겠다"고 약속했던 지상렬은 그 약속을 지키기 위해 이른 아침 직접 운전해 신보람의 집 앞으로 찾아갔고, 함께 출근길을 나서며 핑크빛 분위기를 자아냈다.

출근길에 지상렬은 삶은 달걀과 찐 옥수수까지 챙겨주는 세심함을 보였다. 신보람은 지상렬과 주고받은 문자를 떠올리며 "답장이 너무 느리다"며 은근히 서운함을 드러냈고, 남녀 사이에서 흔히 오가는 '연락 문제'가 자연스럽게 화제로 떠올랐다. 이에 표현에 서툰 지상렬이 머쓱한 반응을 보이자, 신보람은 "(표현은) 해야 한다. 일부러라도 해 버릇해야 한다"고 단호히 말하며, 마치 연인 간 대화를 나누는 듯한 설레는 분위기가 이어졌다.

지상렬은 신보람을 회사에 데려다 준 후, 그녀를 기다리며 생방송을 모니터링 했다. 이를 보던 백지영은 "완전 남친인데?"라며 지상렬의 모습에 과몰입하는 반응을 보였다. 방송을 마친 신보람은 지상렬에게 샘플 제품 사용 촬영을 도와 달라며 자신의 집으로 깜짝 초대했다. 예상치 못한 제안에 지상렬은 얼떨떨한 표정으로 신보람의 집에 발을 들였고, 두 사람 사이에는 묘한 긴장감과 설렘이 감돌았다.


"집 2개 합치면 30억인가"…지상렬, 쇼호스트 신보람 적극 플러팅에 '…
이어 신보람의 집에 들어선 지상렬은 갑작스럽게 집값을 물어 보람을 당황하게 만들었다. 그러나 곧 답변을 들은 상렬은 자신의 집과 금액을 합산하며 "합치면 30억인가?"라며 은근슬쩍 '재산 플러팅'을 날려 웃음을 자아냈다.

신보람은 영상 촬영에 도움을 준 지상렬에게 직접 요리를 대접했다. 화기애애한 식사를 이어가던 중 신보람이 직접 싸준 쌈을 건네자 지상렬은 쑥스러운 반응을 보였고, 식탁 위에는 간질간질한 기류가 형성됐다. 또한 신보람은 지상렬의 데이트 취향을 물어보는 등 적극적인 모습을 보였고, 이를 스튜디오에서 지켜본 은지원은 자신은 홈 데이트를 절대적으로 선호한다며 집돌이의 면모를 자랑해 웃음을 자아냈다.


하지만 분위기는 곧 반전됐다. 지상렬이 병따개 없이 맥주병을 따내며 박력 플러팅을 선보이자, 신보람이 "박력 터진다"라며 감탄했다. 이에 한술 더 떠 문고리 캐치로 또다시 뚜껑을 열었지만, 그 순간 거품이 폭발하며 집안이 순식간에 난장판으로 변했다. 대형사고를 친 지상렬의 모습에 이를 지켜보던 은지원은 "뭐 하는 짓이냐!"라며 버럭했고, 지상렬은 신보람 앞에 무릎을 꿇은 채 "백지영한테 욕 바가지로 먹겠다"라며 진땀을 흘려 웃음을 자아냈다.

이후 신보람은 "9월 16일에 사귀면 100일이 크리스마스"라는 말을 건네며 설렘을 더했고, 당일 스케줄이 있다는 지상렬에게 "내가 술 마시고 오빠 부를게"라며 적극적인 태도로 스튜디오를 술렁이게 했다. 핑크빛 기류를 키워가고 있는 두 사람이 앞으로 어떤 관계로 발전할지 귀추가 주목된다.
고재완 기자 star77@sportschosun.com

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

'이용식 사돈' 원혁 父 목사님, 파산 위기 내몰렸다 "손녀 때문에 무리해" (아뽀TV)

2.

윤도현 'H여대 교수설' 일파만파 커지자...솔라, 공식 사과 "죄송합니다"

3.

강남♥이상화, 이층집 허물고 '단독주택 4층집' 올렸다.."건물 아예 새로 지어" (전참시)[SC리뷰]

4.

"가슴 만지고 싶다" 양치승, 집행관 성추행 폭로 'CCTV 증거 공개'

5.

이동건, 새빨간 눈으로 병원行...희귀병인가 "숨만 쉬어도 찌르는 느낌" ('미우새')

연예 많이본뉴스
1.

'이용식 사돈' 원혁 父 목사님, 파산 위기 내몰렸다 "손녀 때문에 무리해" (아뽀TV)

2.

윤도현 'H여대 교수설' 일파만파 커지자...솔라, 공식 사과 "죄송합니다"

3.

강남♥이상화, 이층집 허물고 '단독주택 4층집' 올렸다.."건물 아예 새로 지어" (전참시)[SC리뷰]

4.

"가슴 만지고 싶다" 양치승, 집행관 성추행 폭로 'CCTV 증거 공개'

5.

이동건, 새빨간 눈으로 병원行...희귀병인가 "숨만 쉬어도 찌르는 느낌" ('미우새')

스포츠 많이본뉴스
1.

우승 진짜 보인다! 매직넘버 1…'1회에 승부 갈렸다' LG, 대전 징크스도 끝났다 '한화 제압' [대전 리뷰]

2.

"손흥민 충격적인 탈락, 한국 불만이네" '유로파 우승' 쏘니보다 '무관' 구보? 에이스 없는 日은 웃고 있다..."낙방에 충격 숨길 수 없을 것"

3.

SON 새로운 별명 추가 "소닉붐!"...'무무무무승무승무승승' 손흥민, 한 사람이 만들어낸 기록의 행진..."구단 역사도 새롭게 정의"

4.

'英 깜짝 속보' 토트넘+노팅엄 다 죽었어! 누누 감독 '피의 복수' 시작→웨스트햄 사령탑 부임

5.

'1주일 동안 훈련장에서 뭐한거야?' 페르난데스 PK 실축 맨유 13위 추락, 브렌트포드 원정 1-3 패배로 연승 실패. 아모림 경질론 터진다

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.