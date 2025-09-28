[공식]몬스타엑스, 美 최대 연말쇼 '징글볼 투어' 또 간다…벌써 네 번…

|
[스포츠조선 정빛 기자] 몬스타엑스(MONSTA X)가 미국 최대 연말 페스티벌 '징글볼'에 돌아온다.
몬스타엑스는 2018년 K팝 그룹 최초로 '징글볼 투어'에 합류하며 '징글볼'과 인연을 맺었다. 당시 미국 인기 EDM 듀오 체인스모커스의 무대에 기습 등장해 깜짝 합동 무대를 선보이며 뜨거운 호응을 얻었고, 미국 유명 음악 전문 채널 MTV는 이들의 징글볼 참여를 두고 "역사적인 출연"이라 평했다.
최근에는 한국 새 미니 앨범 '더 엑스(THE X)'로 '빌보드 200' 31위에 오르며 한국 음반으로 해당 차트에 처음 입성했고, 동시에 '월드 앨범(World Albums)', '인디펜던트 앨범(Independent Albums)', '톱 앨범 세일즈(Top Album Sales)', '톱 커런트 앨범 세일즈(Top Current Album Sales)', '빌보드 아티스트 100(Billboard Artist 100)' 등 다수 차트에도 진입하며 여전한 글로벌 영향력을 증명했다.
2015년 데뷔 앨범 'TRESPASS'로 가요계에 출사표를 던진 몬스타엑스는 올해 데뷔 10주년을 맞았다. 10년의 발자취 속 상징적 순간으로 자리한 '징글볼 투어'에 다시 합류하게 된 이들이 올해는 어떤 무대로 미국 전역의 연말을 달굴지 기대가 모인다.
몬스타엑스는 최근 미니 앨범 '더 엑스(THE X)' 컴백 활동을 성료했다.
