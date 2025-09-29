'10월 재혼' 은지원, 소신발언 "상견례 없어져야, 부모 위해 결혼하나"[SC리뷰]

'10월 재혼' 은지원, 소신발언 "상견례 없어져야, 부모 위해 결혼하나…

[스포츠조선 백지은 기자] 은지원이 재혼을 앞두고 소신발언을 했다.

28일 방송된 MBN '돌싱글즈7'에서는 성우 지우 커플의 동거 2일차 일상이 공개됐다.

성우와 지우는 야식을 먹으며 '결혼 체크리스트'에 대한 얘기를 나눴다. 두 사람은 "갈등이 생겼을 때 바로 해결하는 게 중요하다. 싸운 이유보다 갈등 해결 과정이 중요하다"며 공통된 가치관을 공유했다.

또 "치약을 막 짜서 쓰는 편"이라고 비슷한 생활 습관도 털어놨다. 치약 이야기에 이혜영과 이지혜는 "원래 사소한 걸로 싸운다"고 공감했지만, 은지원은 "치약 하나 더 사면 되지"라고 어리둥절 했다.

성우와 지우는 '휴대전화 비밀번호를 공유할 수 있느냐'는 질문에 서로 다른 답을 내놨다. 성우는 "거리낄 게 없다"고 했지만, 지우는 "내가 공개할 수 있는 비밀번호는 집 비밀번호와 OTT 비밀번호"라고 답했다.


'10월 재혼' 은지원, 소신발언 "상견례 없어져야, 부모 위해 결혼하나…
이에 은지원은 "그걸 공유하면 비밀번호가 아니다. 그냥 번호"라고 말했다. 이혜영은 "비밀번호 공유하자고 했더니 남편이 성질을 내더라. 어느 날 급하게 찾을 일이 있어 남편 휴대폰 비밀번호를 눌렀더니 나랑 똑같았다"고 전했다.

유세윤은 "오래된 사이보다 오히려 썸이나 연애 초반에 상대의 비밀번호가 궁금하다. 뭐가 됐든 판도라의 상자"라고 했다.

또 은지원은 성우의 어머니를 만나기 전 긴장하는 지우의 모습을 보며 "나는 이제 이런 자리도 없어져야 한다고 본다. 엄마 마음에 안들면 뭐 어쩔 거냐. 부모님 위해 결혼하냐"고 소신을 밝혔다.


은지원은 10월 9세 연하의 스타일리스트와 재혼을 앞두고 있다.


백지은 기자 silk781220@sportschosun.com

