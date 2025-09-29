베리베리 강민-키오프 쥴리, 황당 열애설…'술집 데이트' CCTV 유출 파문?[SC이슈]

기사입력 2025-09-29 07:57


[스포츠조선 백지은 기자] 그룹 베리베리 강민과 키스오브라이프 쥴리가 황당한 열애설에 휘말렸다.

28일 중국 웨이보를 통해 한 영상이 공개됐다. 공개된 영상에는 남녀 한쌍이 술집 룸으로 보이는 곳에서 데이트를 하는 모습이 담겼다. 남성은 소파에 누운 여성의 머리카락을 만지고, 방을 나가려는 여성에게 백허그를 하기도 했다. 여성은 전자담배를 피웠다.

이 영상이 유출된 경위는 파악되지 않았다. 다만 술집에 설치된 CCTV를 통해 촬영된 것으로 추측되며 촬영일은 5월 7일로 기록돼 있다.

일부 네티즌들은 영상 속 남녀의 정체가 베리베리 강민과 키스오브라이프 쥴리라고 주장하고 있다. 이에 양측 소속사는 사실 관계 파악에 나섰다.


그러나 또 다른 사진이 공개되면서 여론은 반전됐다. 애초 공개됐던 영상에는 남성의 얼굴이 제대로 보이지 않았었는데, 네티즌들이 추가로 공개한 사진 속 남성은 강민과는 전혀 다른 인물이었던 것이다.

이에 팬들은 무분별한 사생활 유출과 '아니면 말고' 식의 가짜뉴스에 대한 경각심을 가져야 한다고 입을 모았다. 또 소속사 차원에서 아티스트에 대한 허위사실 유포 및 명예훼손에 대해 강경 대응할 것을 촉구하기도 했다.

강민은 최근 Mnet '보이즈 2 플래닛'에 출전, 9위로 도전을 마무리했다. 그는 "4개월의 긴 여정이 끝났다. 참 힘든 하루하루였지만 너무 좋은 사람들과 멋진 방송을 한 것 같아 너무 행복하다. 저를 응원해주신 분들꼐 진심으로 감사드린다. 부족한 저를 포기하지 않고 끝까지 사랑해주셔서 감사 드린다. '보이즈2 플래닛'은 끝났지만 제 인생은 아직 너무 많이 남았다. 이 인생을 여러분을 위해 멋진 사람, 멋진 아이돌이 되기 위해 최선을 다하겠다"고 밝혔다.

쥴리가 속한 키스오브라이프는 5월 싱글 '키스 로드'와 미니앨범 '224'를 발표하고 활발한 활동을 펼쳤다. 이들은 올 하반기 일본 정식 데뷔를 앞두고 있다.


백지은 기자 silk781220@sportschosun.com

