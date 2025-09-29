베리베리 강민-키오프 쥴리, 황당 열애설…'술집 데이트' CCTV 유출 …

|
[스포츠조선 백지은 기자] 그룹 베리베리 강민과 키스오브라이프 쥴리가 황당한 열애설에 휘말렸다.
일부 네티즌들은 영상 속 남녀의 정체가 베리베리 강민과 키스오브라이프 쥴리라고 주장하고 있다. 이에 양측 소속사는 사실 관계 파악에 나섰다.
강민은 최근 Mnet '보이즈 2 플래닛'에 출전, 9위로 도전을 마무리했다. 그는 "4개월의 긴 여정이 끝났다. 참 힘든 하루하루였지만 너무 좋은 사람들과 멋진 방송을 한 것 같아 너무 행복하다. 저를 응원해주신 분들꼐 진심으로 감사드린다. 부족한 저를 포기하지 않고 끝까지 사랑해주셔서 감사 드린다. '보이즈2 플래닛'은 끝났지만 제 인생은 아직 너무 많이 남았다. 이 인생을 여러분을 위해 멋진 사람, 멋진 아이돌이 되기 위해 최선을 다하겠다"고 밝혔다.
쥴리가 속한 키스오브라이프는 5월 싱글 '키스 로드'와 미니앨범 '224'를 발표하고 활발한 활동을 펼쳤다. 이들은 올 하반기 일본 정식 데뷔를 앞두고 있다.
