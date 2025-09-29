'돌싱' 이동건, 불도저 직진했는데..♥김명은과 갈등 "빠른 답 부담" …

|
[스포츠조선 조윤선 기자] MBN '돌싱글즈7'의 이동건X김명은이 두 번째 데이트에서 극한의 갈등에 봉착하며 최종 선택 직전 '빨간불'을 켰다.
앞서 지우의 집에서 '동거'를 시작한 성우X지우는 신혼 부부 바이브로 달달한 아침을 맞았다. 성우는 지우가 출근하기 전, 직접 아침밥을 차려줬으며, 차로 1시간 거리인 지우의 회사까지 직접 운전해 데려다줬다. 회사에 도착한 두 사람은 '작별 뽀뽀'를 나누며 아쉬워했고, 퇴근해 돌아온 지우는 성우와 '야식 파티'를 즐기며 행복해했다. 또한, 지우의 과거 앨범을 같이 보는가 하면, '결혼 체크리스트'를 작성하면서 서로의 결혼관을 확인해 봤다. 그러던 중 결혼식 얘기가 나오자, 두 사람은 "사회는 유세윤 님이, 축가는 (성악가 출신인) 인형이 해주면 좋겠다"고 입을 모았다. '상견례 일정'에 대해서도 성우X지우는 "빠르면 올 연말쯤"이라며 재혼 가능성을 더욱 높였다.
다음 날, 성우X지우는 성우의 어머니를 만나러 갔다. 한식당에 미리 도착한 성우는 지우에게 "우리 엄마가 사실 대장부 같은 스타일이라, 말을 세게 하실까 봐"라며 걱정했다. 잠시 후 성우의 어머니가 찾아왔고, 우려와 달리 어머니는 지우와 편안한 분위기에서 식사를 했다. 성우 어머니는 서로에게 꿀이 뚝뚝 떨어지는 성우X지우의 모습에 흐뭇한 미소를 지었고, "성우의 얼굴이 너무 밝아져서 마음이 편하다"라고 지우에게 고마워했다. 그러다 성우가 잠시 자리를 비우자, 지우는 성우 어머니에게 "우리 가족도 성우를 예뻐할 것이라고 확신한다"고 해 어머니를 활짝 웃게 했다. 성우 어머니는 다시 지우가 자리를 비워 성우와 단둘이 있게 되자, "내가 이런 걸 원했는데…"라며 울컥해 했다. 어머니가 행복한 모습으로 떠나자, 성우는 지우와 단둘이 있는 차 안에서 "이런 게 응어리가 있었나 봐"라며 눈물을 펑펑 쏟았다. 지우는 그런 성우의 등을 쓰다듬어 주며 더욱 무르익은 사랑을 표현했다.
|
우여곡절 끝 풋살 데이트를 마친 두 사람은 이번엔 명은이 좋아하는 '골프 데이트'를 했다. '골린이' 동건은 시작부터 헛스윙을 날렸지만, 명은은 완벽한 스윙과 함께 그 어느 때보다 행복한 '찐 텐션'을 보여줬다. 5MC는 "이제부터 골프만 치러 다니면 되겠네!"라고 조언했고, 스크린 골프를 마친 두 사람은 간식을 먹으며 두런두런 대화를 했다. 이때 동건은 "우리가 두 번 만났는데, 나에 대한 마음이 어느 정도인지?"라고 물었다. 명은은 "(동건이) 좋은 사람인 건 맞지만, 이성적인 부분은 잘 모르겠다. 감정으로 치면 초기 단계"라고 답했다. 당황한 동건이 "나에 대한 감정이 호주에서 '0'이었다면 한국에서는?"라고 다시 물었고, 명은은 "이 오빠 쉽게 가려고 하네"라면서 "빠른 답을 원하면 부담스럽다"고 말했다. 싸늘해진 분위기 속, 동건은 "나는 '사람을 오래 보는 성향'이라고 얘기하는 사람은 솔직히 걸러"라고 돌직구를 던졌다. 이후로도 두 사람은 "이 시간에 빨리 다른 사람을 알아보는 게 낫겠다"면서 서로에게 센 말을 해 5MC를 긴장케 했다.
데이트 후 동건은 제작진과의 인터뷰에서 "솔직히 많이 답답하다"라고 '멘붕' 상태임을 알렸다. 그럼에도 동건은 "그나마 긍정적인 신호로 볼 수 있었던 건, 명은의 '쉽게 가려고 하네'라는 말에 '오빠가 하는 걸 더 보고 생각해 볼게'라는 여지가 있었다는 것"이라고 '행복회로'를 풀 가동했다. 이를 본 5MC는 "동건이가 명은의 늪에 완전히 빠졌네"라며 탄식했고, 동건은 "다음 데이트 때 준비한 게 있다. 그때 좋은 결과가 있지 않을까…"라고 의욕을 드러내 '최종 선택'을 앞둔 '불꽃 직진'을 예감케 했다.
성우X지우, 동건X명은의 마지막 후일담과, 이들이 계속 만남을 이어갈지에 대한 '최종 선택'은 10월 5일(일) 밤 10시 방송하는 '돌싱글즈7' 최종회에서 확인할 수 있다.
