이채민, 임윤아 따라 현대로..'폭군의 셰프' 꽉 닫힌 '해피엔딩'에 시…

[스포츠조선 조지영 기자] 임윤아와 이채민의 시대 초월 로맨스가 꽉 닫힌 해피엔딩을 맞았다.
그러나 반란의 화마는 연지영과 이헌까지 덮치고 말았다. 연지영이 이헌 대신 제산대군의 칼을 맞고 쓰러진 것. 설상가상 이헌이 가지고 있던 망운록이 연지영을 원래 세계로 되돌려놓으면서 홀로 남겨진 이헌의 울음소리가 보는 이들의 마음을 먹먹하게 했다.
현대로 돌아온 연지영 역시 자신을 붙잡는 이헌의 절규를 잊지 못하고 있던 상황. 타임슬립 이전의 역사와 달리 연희군이 실종되었다는 기록을 본 연지영은 이헌이 살아있을지도 모른다는 희망을 품고 그에게 돌아가려 애썼다. 하지만 아무리 노력해도 망운록은 연지영을 과거로 보내주지 않았고 이헌에 대한 그리움을 간직한 연지영은 레스토랑의 헤드셰프로 스카웃돼 수라간 숙수들을 똑 닮은 셰프들과 다시금 일을 시작했다.
이날 방송된 '폭군의 셰프' 최종회 시청률은 수도권 평균 17.4%, 최고 20%를, 전국 평균 17.1%, 최고 19.4%를 기록하며 자체 최고 시청률을 경신했을 뿐만 아니라 지상파를 포함한 전 채널 동시간대 1위를 차지했다. tvN 타깃인 2049 남녀 시청률에서는 수도권 평균 5.8%, 최고 7.1%를, 전국 평균 6.5%, 최고 7.6%를 기록하며 지상파를 포함한 전 채널 동시간대 1위를 석권하며 막을 내렸다.(케이블, IPTV, 위성을 통합한 유료플랫폼 기준 / 닐슨코리아 제공)
이처럼 '폭군의 셰프'는 타임슬립한 셰프 연지영이 왕 이헌을 만나 음식으로 그의 상처를 치유하고 사랑을 나누는 과정을 그리며 다채로운 감정을 선물했다. 특히 서로에 대한 깊은 연정으로 시대적 한계를 극복하고 사랑을 키워가는 연지영과 이헌의 달달한 로맨스부터 왕위를 차지하기 위한 궁중 암투까지 펼쳐지며 눈을 뗄 수 없는 재미를 선사했다.
무엇보다 각 인물에 녹아든 배우들의 열연이 빛을 발했다. 셰프 연지영 역의 임윤아는 로맨스와 코미디를 넘나들며 탁월한 밸런스로 극을 이끌었고 이채민은 왕 이헌 캐릭터의 각양각색 매력을 표현하며 모두의 마음을 사로잡았다. 강한나(강목주 역), 최귀화(제산대군 역), 서이숙(인주대왕대비 역), 오의식(임송재 역) 등 배우들의 시너지는 극의 완성도를 높였다.
또한 매회 등장한 퓨전 음식의 향연은 우리나라는 물론 전 세계 시청자들을 사로잡았다. 전통 식재료와 음식에 현대식 요리 기법을 더한 '폭군의 셰프'만의 K-푸드를 선보인 것. 음식을 만들고 먹고 음미하는 순간들을 디테일하게 구현한 장태유 감독의 감각적인 연출이 군침을 자극하며 만인의 야식 메이트 드라마로도 자리매김했다.
이에 힘입어 '폭군의 셰프'는 tvN 드라마 최초로 넷플릭스 글로벌 TOP 10 비영어 TV쇼 부문 2주 연속 1위를 차지하는 쾌거를 이뤘다.(2025. 9. 15.~2025. 9. 25. 기준) 더불어 한국갤럽이 발표한 2025 9월 '한국인이 좋아하는 방송영상프로그램' 1위, TV-OTT 드라마 화제성 5주 연속 1위, 드라마 출연자 화제성 5주 연속 1위에 오르며 압도적인 흥행을 기록했다. 외신에서도 '폭군의 셰프'를 향한 지대한 관심을 보이면서 글로벌적인 인기를 누렸다.
2025 최고의 로맨틱코미디에 등극한 tvN 토일드라마 '폭군의 셰프'는 12첩 반상처럼 풍성한 이야깃거리로 엔딩 페이지를 가득 채우며 유종의 미를 거뒀다.
조지영 기자 soulhn1220@sportschosun.com