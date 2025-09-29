[인터뷰①] '보스' 정경호 "탱고 매력적..父정을영 감독♥박정수에 추천…

|
[스포츠조선 문지연 기자] 배우 정경호(42)가 극 내내 등장했던 탱고에 대해 언급했다.
이어 "춤을 승화시킨 액션이 없었어서, 오히려 잘 된 것 같다. 춤을 추면서 액션을 하니까 액션 감독님과도 오히려 더 좋은 호흡이 만들어졌던 것 같다"며 "정말로 위험한 감독님이다. 정말로, 저도 20년 넘게 연기를 하고 있는데, 가장 중요한 것은 액션, 리액션이라 생각한다. 탱고는 정말 잘 모르지만, 이게 서로의 액션, 리액션으로만 움직임이 있더라. 네 개의 다리, 하나의 심장이라 하는데 정말 액션, 리액션이 없으면 할 수가 없는 춤인 것 같다. 해외를 많이 가보지는 않았지만, 해외를 가면 가만히 있다가도 주변에서 춤을 추고 그러잖나. 저는 그게 이해가 되더라. 장소가 어디가 됐든 누군가가 됐든 같이 하나로 동작을 만들고, 정해진 게 없는데 가면 받고 주면 보내고 그런 게 너무 매력적이었던 것 같다. 그래서 굉장했다"고 했다.
정경호는 자신의 탱고 습득력에 대해 "신원호 감독님과 오래 함께했잖나. 늘 하는 얘기가 '너한테는 음악이 없어 흥만 있어'라고 하신다. 왜냐면 정석이 형 미도 누나, 연석이 대명이 형 다 음악적 달란트가 좋은데 저는 흥만 있다. 저는 그냥 저의 잘하는 것은 성실함과 꾸준함 같다. 습득력은 없는 것 같다. 촬영에 필요한 장면만 3~4달만 연습했다. 재미있었다"고 말했다.
'보스'는 조직의 미래가 걸린 차기 보스 선출을 앞두고 각자의 꿈을 위해 서로에게 보스 자리를 치열하게 '양보'하는 조직원들의 필사적인 대결을 그린 코믹 액션영화. 정경호는 극중 조직의 보스보다는 탱고에 빠져 댄서를 꿈꾸는 강표를 연기했다.
'보스'는 오는 10월 3일 추석을 앞두고 개봉한다.
