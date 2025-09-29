이시영, '공주님' 출산 앞두고 배 하나 통째로 빌렸다..마지막 태교여행…

김수현 기자
기사입력 2025-09-29 13:27
:) 당신이 좋아할만한 뉴스
父 담뱃불에 가스폭발..얼굴에 화상 입은 모델, 인플루언서로 인생역전
신지, 사생활 논란 ♥문원과 '내년 결혼 강행' 이유 있었다..."벌써 처가에 잘해"
'인도 金수저' 럭키, 승무원 출신 韓신부와 결혼…'비정상회담' 멤버들 총출동했다(조선의 사랑꾼)
박수홍 "♥김다예 주사 190개 이상 맞아"..시험관 5번 '고위험 산모'에 공감 ('우아기')
황석정, 10kg 감량 후 피트니스 대회 출전.."50대에 극한의 다이어트" ('같이삽시다')
'미친 활약' 손흥민 초대박! 시즌 끝내고 토트넘 홈 복귀→"MLS 무너뜨린 압도적 기량"…'쏘니의 7번' 대체자 결국 못 찾아
대구에서만 31홈런, 고척돔은 0개...디아즈 "야구장 문제 아닙니다. 어느 구장이든 넘길 수 있어요"
'최종전 3안타' 이정후, 웃지 못한채 시즌 끝났다…팀은 4년 연속 탈락
6번 중 3번이 한화다! 이러니 열광할 수 밖에…이번에는 '담장 상단 타구 점프 캐치'
오욕→영광 가득 담긴 21년 커리어에 작별 고했다…'842경기+통산 홀드 4위' 진해수 은퇴 "고향팬들께 죄송한 마음" [SC피플]