이시영, '공주님' 출산 앞두고 배 하나 통째로 빌렸다..마지막 태교여행 "완전 힐링"

기사입력 2025-09-29 13:27


[스포츠조선 김수현기자] 배우 이시영이 만삭의 몸으로 아들을 데리고 배낚시를 즐겼다.

29일 이시영은 "태안 여행. 여행 전에 너무 신난 정윤이가 어찌나 노래를 크게 부르던지. 생각보다 더더더 행복했던"이라며 흐뭇해 했다.


이시영은 "너무 좋으신 충청도 선장님 만나서 (저도 충청도에유) 완전 힐링 주꾸미 낚시했어요. 앞으로 선장님 배 자주타서 낚시하려구요. (태안 동양호에요!!!)추천해주신 고남가든도 정말 맛집이었답니다!. 지금 주꾸미 제철인데 낚시 꼭 가보세요"라며 여행지를 추천하기도 했다.


이시영은 아들과 좋은 추억을 만들어준 선장님 사진과 함께 "마음 따뜻하시고 너무 웃기시고 항상 웃상이신 최고의 선장님을 만났다"며 감사 인사 전했다.

한편, 배우 이시영은 2017년 비연예인과 결혼, 슬하 아들 하나를 뒀으나 지난 3월 이혼 소식을 알렸다.

이후 이시영은 이혼 4개월 만인 지난 7월 결혼 생활 중 냉동 보관한 배아를 이식해 둘째 임신을 발표해 화제가 됐다.

또한 이시영은 최근 둘째가 '공주님'임을 알리며 성별을 공개하기도 했다.

shyun@sportschosun.com

