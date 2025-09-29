[공식] 연제협 "더보이즈-QWER 응원봉 유사성 논란, K팝 전체 리스크…창의성 보호" (전문)

기사입력 2025-09-29 14:34


[공식] 연제협 "더보이즈-QWER 응원봉 유사성 논란, K팝 전체 리스…

[스포츠조선 백지은 기자] 그룹 더보이즈와 QWER의 응원봉 유사성 논란에 협회가 나섰다.

한국연예제작자협회(이하 연제협)는 29일 성명문을 발표하고 지식 재산권과 창의성 보호의 중요성을 강조했다.

연제협은 "더보이즈와 QWER 공식 응원봉 디자인 유사성 논란은 단편적 모방 분쟁 차원을 넘어 K팝 굿즈 문화의 미래, 팬덤간 공동체 의식, 글로벌 한류 경쟁력에 중대한 울림을 주는 계끼다. 법적 문제에 대한 엄정한 판단 및 사실관계 규명, 업계 관행 및 디자인의 공공성 범위, 팬덤 정체성의 사회적 중요성을 균형있게 고려해야 한다"고 밝혔다.

이어 "각자의 입장이 법적으로만 대립한다면 K팝 전체의 창의성 저하, 팬문화의 배타성과 고립성 심화, 나아가 국내외 시장 내 신뢰도 저하 등 심각한 리스크를 감수해야 할 것"이라며 "지식재산권과 창의성 보호를 위한 제도적 정비가 시급하다. 각 소속사와 아티스트, 팬덤의 유의미한 창작적 자산에 보호장치가 명확히 적용될 수 있도록 표준 가이드라인 마련을 적극 촉구한다"고 전했다.


[공식] 연제협 "더보이즈-QWER 응원봉 유사성 논란, K팝 전체 리스…
또 "팬덤 간 상호 이해, 존중 문화가 정착되어야 한다. 협회 및 유관 기관은 중립적 입장으로 당사자간 조정 중재, 실효성 있는 재발 방지책 마련에 최선을 다하겠다. 향후 공식 굿즈 디자인의 사전 등록, 공개검토, 업계 사전 협의절차가 정착될 수 있도록 초기 기획-심의 제도를 강조할 것"이라고 말했다.

앞서 QWER은 월드투어 공식 굿즈 디자인을 공개했다. 이중에는 공식 응원봉도 포함됐는데, 확성기 모양이 더보이즈 공식 응원봉 디자인과 겹친다는 지적이 나왔다.

이에 더보이즈 소속사 원헌드레드는 "디자인 변경 등을 요구했으나 합의에 이르지 못했다"며 법적 조치를 포함한 강력한 대응을 예고했으나, QWER 측은 "상호 협의 중 법적 대응을 선언한 것이 유감"이라며 변호사, 법리사 등 전문가 검토 결과 저작권에 문제가 없다고 맞서 비난 여론이 형성됐다.

이런 가운데 27일과 28일 양일간 난지 한강공원에서 열린 '2025 아시아 톱 아티스트 페스티벌'이 끝난 뒤 QWER 팬들로부터 불법 촬영을 당했다거나, '장례식에나 가라'며 흰색 국화꽃을 받았다는 더보이즈 팬들의 인증 후기가 이어져 논란이 되고 있다.


[공식] 연제협 "더보이즈-QWER 응원봉 유사성 논란, K팝 전체 리스…

다음은 한국연예제작자협회 입장 전문.

K-POP 산업의 창의성, 정체성, 그리고 지속 가능한 성장의 기반은 아티스트, 팬덤, 기업, 그리고 문화산업 전체가 함께 만드는 지적재산권의 존중과 상호 신뢰에 있습니다. 더보이즈와 QWER 공식 응원봉 디자인 유사성 논란은 단편적 모방/분쟁 차원을 넘어, K-POP 굿즈 문화의 미래, 팬덤 간 공동체 의식, 글로벌 한류 경쟁력에 중대한 울림을 주는 계기입니다.

양측 소속사는 서로의 의견이 상충되고 있으나, 법적 문제에 대한 엄정한 판단 및 객관적 사실관계 규명, 업계 관행 및 디자인의 공공성 범위, 그리고 팬덤 정체성의 사회적 중요성을 균형 있게 고려해야 할 시점입니다.

만약 각자의 입장이 법적으로만 대립한다면, K-POP 전체의 창의력 저하, 팬 문화의 배타성과 고립성 심화, 나아가 국내외 시장 내 신뢰도 저하 등 심각한 리스크를 감수해야 할 것입니다.

협회는 아래와 같이 입장을 전합니다.

1. 지식재산권과 창의성 보호를 위한 업계 합의와 제도 정비가 시급하다. 각 소속사와 아티스트, 팬덤의 유의미한 창작적 자산에 보호 장치가 명확히 적용될 수 있도록 표준 가이드라인 마련을 적극 촉구합니다.

2. 팬덤 간 상호 이해·존중 문화가 정착되어야 한다. 해시태그 총공, 시위 등 집단 행동은 건전한 팬덤 문화의 일부이나, 타 팬덤 및 아티스트에 대한 근거 없는 비방, 혐오, 사이버불링은 결코 용납될 수 없습니다.

3. 협회 및 유관 기관은 중립적 입장으로 양 당사자 간 조정·중재, 실효성 있는 재발 방지책 마련에 최선을 다할 것이다. 이를 위해 공식 분쟁 조정 플랫폼 구축, 업계 공동 성명, 캠페인 등의 다각적 노력을 시작할 것을 약속합니다.

4. 향후, 공식 굿즈 디자인의 사전 등록, 공개 검토, 업계 사전 협의 절차가 정착될 수 있도록 초기 기획-심의 제도를 강조할 것이다.

5. K-POP의 문화적 힘은 다양한 창의성의 공존과 생태계의 선순환에 있다. "정체성은 지키고 창의성은 꽃피우는 산업환경" 마련에 모든 관계자가 책임 있는 자세로 임할 것을 촉구합니다.

K-POP 산업이 직면한 이번 논란은 단순히 하나의 아이템 디자인에서 비롯된 갈등이 아니라, 미래의 한류 생태계 지속가능성, 글로벌 시장 경쟁력, 그리고 케이팝 팬덤 문화의 건강성까지 거론되는 중대한 이슈임을 강조하며, 협회는 산업 전체가 한마음으로 문제를 해결해 나가도록 견인차 역할을 충실히 이행할 것입니다.

감사합니다.

2025년 9월 29일

사단법인 한국연예제작자협회


백지은 기자 silk781220@sportschosun.com

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

父 담뱃불에 가스폭발..얼굴에 화상 입은 모델, 인플루언서로 인생역전

2.

신지, 사생활 논란 ♥문원과 '내년 결혼 강행' 이유 있었다..."벌써 처가에 잘해"

3.

'인도 金수저' 럭키, 승무원 출신 韓신부와 결혼…'비정상회담' 멤버들 총출동했다(조선의 사랑꾼)

4.

박수홍 "♥김다예 주사 190개 이상 맞아"..시험관 5번 '고위험 산모'에 공감 ('우아기')

5.

황석정, 10kg 감량 후 피트니스 대회 출전.."50대에 극한의 다이어트" ('같이삽시다')

연예 많이본뉴스
1.

父 담뱃불에 가스폭발..얼굴에 화상 입은 모델, 인플루언서로 인생역전

2.

신지, 사생활 논란 ♥문원과 '내년 결혼 강행' 이유 있었다..."벌써 처가에 잘해"

3.

'인도 金수저' 럭키, 승무원 출신 韓신부와 결혼…'비정상회담' 멤버들 총출동했다(조선의 사랑꾼)

4.

박수홍 "♥김다예 주사 190개 이상 맞아"..시험관 5번 '고위험 산모'에 공감 ('우아기')

5.

황석정, 10kg 감량 후 피트니스 대회 출전.."50대에 극한의 다이어트" ('같이삽시다')

스포츠 많이본뉴스
1.

'미친 활약' 손흥민 초대박! 시즌 끝내고 토트넘 홈 복귀→"MLS 무너뜨린 압도적 기량"…'쏘니의 7번' 대체자 결국 못 찾아

2.

대구에서만 31홈런, 고척돔은 0개...디아즈 "야구장 문제 아닙니다. 어느 구장이든 넘길 수 있어요"

3.

'최종전 3안타' 이정후, 웃지 못한채 시즌 끝났다…팀은 4년 연속 탈락

4.

6번 중 3번이 한화다! 이러니 열광할 수 밖에…이번에는 '담장 상단 타구 점프 캐치'

5.

오욕→영광 가득 담긴 21년 커리어에 작별 고했다…'842경기+통산 홀드 4위' 진해수 은퇴 "고향팬들께 죄송한 마음" [SC피플]

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.