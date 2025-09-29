[공식] 키오프 쥴리 측, 술집 데이트 CCTV 유출 의혹에 "아티스트 사생활, 확인불가"

기사입력 2025-09-29 14:30

[스포츠조선
백지은
기자]
그룹
키스오브라이프
쥴리
측이
술집
데이트
CCTV
유출
의혹에
대한
입장을
밝혔다.

소속사
S2엔터테인먼트는
29일
"아티스트
사생활이라
확인해
드릴
있는
부분이
없다"고
밝혔다.


28일
중국
웨이보를
통해
남녀
커플이
술집
룸으로
보이는
곳에서
데이트를
하는
영상이
공개됐다.
영상에는
남성이
소파에
누운
여성의
머리카락을
만지거나
백허그를
하고,
여성이
전자담배를
피우는
모습이
담겼다.

영상을
일부
네티즌은
화면에
등장하는
남성이
베리베리
강민이고,
여성이
키스오브라이프
쥴리라고
주장했다.
이에
쥴리
측은
'사생활이라
확인
불가'라는
입장을
밝힌
것.
강민
측은
아직
침묵을
지키고
있다.
그러나
다른
사진이
공개되면서
화면
남성은
강민과
전혀
다른
인물이라는
것이
드러났다.


쥴리가
속한
키스오브라이프는
하반기
정식
데뷔를
앞두고
있다.


백지은
기자
silk781220@sportschosun.com

연예 많이본뉴스
1.

父 담뱃불에 가스폭발..얼굴에 화상 입은 모델, 인플루언서로 인생역전

2.

신지, 사생활 논란 ♥문원과 '내년 결혼 강행' 이유 있었다..."벌써 처가에 잘해"

3.

'인도 金수저' 럭키, 승무원 출신 韓신부와 결혼…'비정상회담' 멤버들 총출동했다(조선의 사랑꾼)

4.

박수홍 "♥김다예 주사 190개 이상 맞아"..시험관 5번 '고위험 산모'에 공감 ('우아기')

5.

황석정, 10kg 감량 후 피트니스 대회 출전.."50대에 극한의 다이어트" ('같이삽시다')

스포츠 많이본뉴스
1.

'미친 활약' 손흥민 초대박! 시즌 끝내고 토트넘 홈 복귀→"MLS 무너뜨린 압도적 기량"…'쏘니의 7번' 대체자 결국 못 찾아

2.

대구에서만 31홈런, 고척돔은 0개...디아즈 "야구장 문제 아닙니다. 어느 구장이든 넘길 수 있어요"

3.

'최종전 3안타' 이정후, 웃지 못한채 시즌 끝났다…팀은 4년 연속 탈락

4.

6번 중 3번이 한화다! 이러니 열광할 수 밖에…이번에는 '담장 상단 타구 점프 캐치'

5.

오욕→영광 가득 담긴 21년 커리어에 작별 고했다…'842경기+통산 홀드 4위' 진해수 은퇴 "고향팬들께 죄송한 마음" [SC피플]

