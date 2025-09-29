[공식] 베리베리 강민 측 "키오프 쥴리와 술집 데이트 영상, 명백한 허…

|
[스포츠조선 백지은 기자] 그룹 베리베리 강민 측이 키스오브라이프 쥴리와의 술집 데이트 CCTV 유출 의혹을 전면 부인했다.
28일 중국 웨이보를 통해 남녀 커플이 술집 룸으로 보이는 곳에서 데이트를 하는 듯한 모습이 담긴 영상이 빠른 속도로 유포됐다. 일부 네티즌들은 영상 속 남성이 강민이고, 여성은 쥴리라고 주장했다.
당사는 지난 2025년 8월 8일, 소속 아티스트 및 연습생에 대한 권익 침해 사안과 관련하여 법적 대응 방침을 공지드린 바 있습니다. 이후 지속적인 온라인 모니터링과 함께, 젤리피쉬 공식 메일을 통해 접수된 제보를 바탕으로 법적 대응을 위한 증거 수집을 진행하고 있습니다.
최근, 당사 소속 아티스트 VERIVERY(베리베리) 멤버를 대상으로 한 근거 없는 루머가 포털 사이트, 온라인 기사, 각종 커뮤니티 및 SNS 등을 통해 무분별하게 유포 및 확산되고 있는 사실을 확인하였습니다.
해당 루머는 전혀 사실이 아니며, 아티스트의 명예를 심각하게 훼손하는 악의적인 허위사실입니다.
당사는 아티스트 보호를 최우선으로 하며, 악성 루머의 작성, 유포, 재생산에 대해 선처 없는 강력한 법적 조치를 취할 예정입니다.
소속 아티스트에 대한 악성 게시물 또는 허위사실을 발견하신 경우,
젤리피쉬엔터테인먼트 공식 메일(jellyfish_official@jelly-fish.co.kr)로 제보해 주시기 바랍니다.
당사는 앞으로도 소속 아티스트의 권익 보호를 위해 최선을 다할 것이며,
허위 사실로 인한 피해를 방지하기 위해 지속적이고 강경한 대응을 이어갈 것입니다.
감사합니다.
백지은 기자 silk781220@sportschosun.com