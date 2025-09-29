"종양수술까지 이겨냈는데"…배정남, 가슴 아픈 소식에 팬들도 '응원 물결'

기사입력 2025-09-29 22:23


[스포츠조선 고재완 기자] 배우 겸 모델 배정남이 반려견 벨의 갑작스러운 죽음을 알렸다.

배정남은 29일 자신의 개인 계정에 "사랑하는 우리딸 벨이 하늘의 별이 되었어요. 재활에 수술에 힘든일 다겪고 이겨내서 너무나 고맙고 대견하고 이제 좀 편안하게 살기를바랬는데 , 갑자기 심장마비로 쓰러져서 강아지 나라로 떠났습니다"라고 전했다.

이어 그는 " 너무나 착하고 이쁜딸 벨을 그동안 너무 많은분들이 사랑과 응원과 격려를 많이보내주셔서 진심으로 고맙습니다 .이제는 더이상 아프지말고 그곳에서 마음껏 뛰어놀아 아빠한테 와줘서 고맙다. 우리딸래미 아빠가 많이 사랑해"라고 덧붙였다.


배정남의 반려견 벨은 2022년 급성 목디스크로 전신마비 위기까지 겪으며 수차례 수술과 재활 치료를 받아야 했다. 당시 배정남은 "종양을 이겨내자"는 간절한 마음으로 국소마취 수술을 선택했고, 성공 소식을 전하며 눈물을 삼켰다. 이후에도 벨은 놀라운 회복력을 보였다. 지난 3월 배정남은 SNS에 힘차게 뛰어다니는 벨의 영상을 공유하며 "삑삑이 사랑 때문에 목힘도 세지고 날라다닌다 내 새끼"라며 회복을 자랑한 바 있다. 하지만 갑작스런 심장마비로 한편 배정남은 JTBC 드라마 '신의 구슬', tvN '스프링 피버'를 통해 시청자와 다시 만날 예정이다.
고재완 기자 star77@sportschosun.com



