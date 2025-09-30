김태원, 드디어 만난 '뉴욕 사위'에 합격 외쳤다 "190cm 넘는 엄친아 훈남"[SC리뷰]

기사입력 2025-09-30 07:02


김태원, 드디어 만난 '뉴욕 사위'에 합격 외쳤다 "190cm 넘는 엄친…

[스포츠조선 백지은 기자] 밴드 부활 김태원이 드디어 미국인 사위를 만났다.

29일 방송된 TV조선 '조선의 사랑꾼'에서는 김태원이 뉴욕 사위 데빈을 만나는 모습이 그려졌다.

김태원은 앞서 딸의 미국 결혼식에 참석하기 위해 비자를 발급받고자 했다. 그러나 1987년과 1991년 대마초 흡연 혐의로 두 차례 입건됐던 전과가 발목을 잡았다. 비자 발급을 거절당한 김태원은 비자면제 프로그램(에스타)도 신청했으나 이마저 거부당했다. 변호사들은 "비자 거절 기록이 있으면 에스타는 자동으로 거절된다. 인터뷰 태도가 안 좋거나 인터뷰를 못해 비자가 거절됐을 것"이라고 조언했고, 김태원은 만반의 준비 끝에 다시 한번 비자 신청을 했으나 역시 거절당했다.

결국 김태원은 딸의 미국 결혼식에 참석하지 못했다. 대신 딸 부부가 한국에 방문해 김태원을 만난 것. 뉴욕 사위 데빈은 1m90이 넘는 모델 같은 비주얼을 뽐내는 시스템 개발자였다. 아버지는 뉴스 보도를 하는 앵커이고, 어머니는 선생님으로 엘리트 집안 출신이라고.


김태원, 드디어 만난 '뉴욕 사위'에 합격 외쳤다 "190cm 넘는 엄친…
김태원은 "그림같이 생겼다. 내적인건 아직 모르겠지만 외적으로는 합격"이라며 감탄했다.

하지만 예상치 못한 난관이 있었다. 바로 영어의 장벽이었다. 가족 중 유일하게 영어를 하지 못하는 김태원은 말문이 막혀 제대로 대화를 나누지 못했다.

데빈은 "서현의 가족과 친해지고 싶다. 유대감을 같이 느끼고 싶다. 장인어른과 친해지고 싶다. 저를 편하게 느끼시길 바란다"며 김태원과의 소통을 시도했다. 김태원 역시 포기하지 않고 보디랭귀지로 대화를 이어나갔고, 두 사람은 마음이 통함을 느꼈다.

다음날 딸 부부는 김태원의 집에 찾아왔다. 김태원은 오래된 앨범을 꺼내 추억 여행을 떠났다. 딸은 "어릴 때 아빠가 가장 좋은 친구였다"고 말해 김태원을 뿌듯하게 했다.


백지은 기자 silk781220@sportschosun.com

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

'이용식 딸' 이수민, 득녀 4개월 만에 또 경사 "세상 다 가진 기분" ('아뽀TV')

2.

3.

율희 '최민환 이혼' 전말 공개 “母 오열..우울증 진단”(4인용 식탁)

4.

김태원, '뉴욕 사위'와 첫만남..훈남인데 직업까지 완벽 "공부 잘했네"

5.

풍자, 17kg 빼더니 '다리라인 미쳤다'..반쪽 된 몸매에 깜짝

연예 많이본뉴스
1.

'이용식 딸' 이수민, 득녀 4개월 만에 또 경사 "세상 다 가진 기분" ('아뽀TV')

2.

3.

율희 '최민환 이혼' 전말 공개 “母 오열..우울증 진단”(4인용 식탁)

4.

김태원, '뉴욕 사위'와 첫만남..훈남인데 직업까지 완벽 "공부 잘했네"

5.

풍자, 17kg 빼더니 '다리라인 미쳤다'..반쪽 된 몸매에 깜짝

스포츠 많이본뉴스
1.

'대전에서 축포는 안되지.' 폰세 없어도 한화 이겼다. 정우주부터 김서현까지 '불펜' 8명으로 LG에 7대3 승리

2.

이 자신감 뭐지...꼴지팀 신임 감독의 포부 "내년 당장 5강 가능하다" 그런데 조건이 있다? [고척 현장]

3.

英 최고 매체 폭로, 토트넘 '전설' 손흥민한테도 이러면 난리난다..."경질된 레비, 출입 금지+관중석행"

4.

"손흥민 대체 왜 1900억 돈방석 거절했어!" '韓 레전드' SON 선택이 바꾼 한 감독의 운명, 결국 "나가"→대체자는 '쏘니 끌어안은' 西 레전드

5.

손흥민 미쳤어! 5764일 만에 대기록, 홍명보-차범근 넘어 '韓 축구 레전드' 1위 등극이다...10월 A매치 '전인미답의 영역' 개척 예고

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.