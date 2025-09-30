[SC이슈] "사랑한대요, 내가"..김수현, 故김새론 아닌 연인에게 군복무中 보낸 손편지 공개

기사입력 2025-09-30 14:13


[SC이슈] "사랑한대요, 내가"..김수현, 故김새론 아닌 연인에게 군복…

[스포츠조선 문지연 기자] 배우 김수현이 군복무 중 실제 연인에게 보냈던 자필 연애편지가 공개됐다.

김수현의 법률대리인인 법무법인 필 고상록 변호사는 30일 "배우에게는 2016년부터 2019년 봄까지 교제한 실제 연인이 있었다"는 주장을 뒷받침할 연애 편지와 일기를 공개했다. 고인이 된 김새론의 유족과 유튜브 채널 가로세로연구소의 김세의 소장이 주장해왔던 군복무중 열애설에 대한 반박인 것.

고 변호사는 "(김수현은) 2017년 10월 입대 후 2018년 1월부터 2019년 7월까지 최전방 DMZ 수색대에서 복무했고, 군 시절 내내 틈날 때마다 연인에게 전화를 걸어 통화했고, 매일같이 연인에 대한 마음을 글로 적었다. 2018년 1월 2일 자대 배치 직후부터 시작된 일기는 같은 해 봄부터 연인과 일상을 공유하고 마음을 전하는 편지가 됐으며, 전역 직전인 2019년 봄까지 약 150여 개의 일기 형식 편지로 남았다"고 밝혔다.

김수현은 해당 편지를 도난이나 분실로 인한 유출 위험 때문에 우편으로 발송하지는 않았지만, 모인 글을 휴가 때마다 들고 나가 연인에게 직접 보여주면서 그 위에 연인이 수기로 답글을 적는 방식으로 교류했었다고. 이와 함께 김수현이 작성한 첫 번째 편지를 공개하면서 주장에 힘을 실었다.

김수현은 해당 편지에서 "달에도, 별에도, 비에도, 눈에도, 온 숲에서, 그 바람에서, 모든 풍경에, 이 추위에도, 매시간 마다 내 하루고 너로"라며 연인에 대한 마음을 표현했고, "나는 뭘 해줬고, 할 수 있었는지, 왜 그랬는지, 왜 부족한지, 계속 돌아오는 건 돌이킬 수 없는 미안함과 고마움이었다", "너무 쓰고 싶은 네 이름은 내가 너무 관심병사라서 못 쓰는 네 이름 너무 쓰고 싶다. 사랑한대요. 내가", "나중에 내 군 생활을 네가 다 했다고 떠들어야겠다"는 등의 내용으로 연인에 대한 마음을 표현했다.

김수현은 이 편지를 통해 명확하게 "사랑한다"는 표현을 하면서 故김새론 등 동료 지인들에게 보냈던 편지와는 온도차를 드러냈다는 설명. 고 변호사는 이 편지에 대해 "가세연은 이 편지를 교제 당시에 전한 엽서와 의도적으로 나란히 배치하고, 그 내용의 일부만 발췌, 왜곡하며 마치 배우가 고인에게 이성적인 호감을 표현한 것처럼 보이게 했지만, 전체 맥락을 보면 이 편지는 군생활 속에서 느낀 당일의 소소한 감정과 다짐을 전한 글에 불과하다. 편견 없이 글 전체를 읽어보면 그 의미를 분명히 파악할 수 있다"고 밝혔다.

또 그간 공개됐던 편지에서 故김새론에게 별칭을 사용했던 것에 대해 고 변호사는 "배우는 신중한 성격 탓에 편지마다 연예인인 상대방의 본명 대신 별칭을 사용했다. 특별한 관계가 아니었다"고 주장했다.

마지막으로 고 변호사는 "가세연의 계속된 범행 추가로 수사가 장기화하는 상황에서, 배우의 훼손된 명예를 회복하고 왜곡된 사실을 바로잡기 위해 소속사를 통해 확인한 사실과 객관적 자료를 면밀히 검증, 확인한 결과를 토대로 이 글을 작성하게 됐다. 배우가 고인이 아동 시절인 중학생 때부터 6년간 연인관계를 유지하며 변태적 소아성애 형태를 지속했다는 주장은 전혀 사실적 기초가 없는 허위"라고 밝혔다.


문지연 기자 lunamoon@sportschosun.com

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

임창정, 18살 연하 아내 도촬해 사진 보냈다...서하얀 "이 남자 찐사랑"

2.

정준하, "소주 가져와!"...10억 날리고 또 사기 피해 "재산 다 날렸다" 폭발

3.

‘3번 이혼’ 박원숙, 후배에 일침 “다 뜯어말린 결혼, 결국 후회하더라”

4.

'12월 결혼' 윤정수, 전처에 사회 부탁…♥12세 연하 예비신부도 질투(옥문아)

5.

나훈아 도플갱어, 하루 매출만 12억...250평 초호화 저택 공개 ('이웃집 백만장자')

연예 많이본뉴스
1.

임창정, 18살 연하 아내 도촬해 사진 보냈다...서하얀 "이 남자 찐사랑"

2.

정준하, "소주 가져와!"...10억 날리고 또 사기 피해 "재산 다 날렸다" 폭발

3.

‘3번 이혼’ 박원숙, 후배에 일침 “다 뜯어말린 결혼, 결국 후회하더라”

4.

'12월 결혼' 윤정수, 전처에 사회 부탁…♥12세 연하 예비신부도 질투(옥문아)

5.

나훈아 도플갱어, 하루 매출만 12억...250평 초호화 저택 공개 ('이웃집 백만장자')

스포츠 많이본뉴스
1.

'참는게 능사가 아니다' 너무 선량한 캡틴, '가을야구 탈락' 롯데의 자화상…부산의 심장, 7살 어린 후배에게도 배워야한다 [SC시선]

2.

'꼬우면 우승해' → 양키스, 94승 찍고 '와카 4번시드' 추락.. 90승 시애틀은 ALDS 직행인데

3.

신기록 탈삼진왕 최종전 끝까지 모른다. 3개차 역전 앤더슨→폰세 1일 SSG전 5이닝 승부→앤더슨 3일 NC전 등판 가능성은...

4.

감싸주던 염경엽 감독도 끝내 쓴소리...한화만 만나면 흔들리는 베테랑 포수의 트라우마

5.

공식 발표! "손흥민의 리그 폭격" 또또또또 MLS 이주의 팀 포함→'그야말로 괴물' 4경기 연속 득점, 경기당 1골

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.