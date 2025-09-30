[공식]비(정지훈), 2년 연속 소아희귀질환 치료비 후원 행사 참여

비(정지훈). 스포츠조선DB

[스포츠조선 정빛 기자] 글로벌 스타 비(정지훈)가 소아희귀질환 치료비 후원 행사인 '만나 바자회'에 참여하며 아름다운 동행을 이어간다.

지난해 처음 '만나 바자회'와 인연을 맺은 비는 올해도 따뜻한 마음을 보탠다. 그동안 국내외 아동들을 향한 나눔과 후원으로 선한 영향력을 전파해온 비는 이번에도 적극적으로 참여 의사를 전해 훈훈함을 더했다.

가수 겸 배우로서 활발한 활동을 이어가고 있는 비는 오는 11월 뉴욕, 로스앤젤레스, 아틀랜타에서 단독 콘서트 'STILL RAINING: ENCORE'를 열고 글로벌 팬들과 만날 예정이며, 데뷔 20년 만에 첫 악역에 도전한 넷플릭스 오리지널 시리즈 '사냥개들' 시즌2의 공개도 앞두고 있다. 이처럼 바쁜 활동 속에서도 꾸준히 나눔의 삶을 실천하고 있어 의미를 더한다.

'소아 희귀질환치료비 후원 만나 바자회'는 2020년도부터 시작해 올해로 6년째를 맞이한 행사로, 수익금 전액을 희귀질환을 앓는 아이들의 치료비로 사용하고 있다. 엔터테인먼트 업계 및 다양한 분야의 종사자들이 합력하고 있는 '만나(manna)'에서 주최하며, 모든 운영은 무료 봉사와 재능기부로 이루어진다.

'만나'는 지금까지 30명이 넘는 아이들과 인연을 맺고 수술비와 치료비, 재활비용 등을 지원하며 아이들의 성장과정을 지속적으로 함께 하고 있다. 또한 보육원 및 아동 위탁시설, 저소득층 청소년과 쪽방촌 어르신 등 어려운 환경에 있는 소외계층을 위한 꾸준한 후원과 봉사 활동으로 나눔을 실천하고 있다.

'2025 만나 바자회'에는 아티스트들이 정성스레 준비한 개인 소장품과 일반 협찬 물품들이 마련되며, 모든 물품은 최저가로 판매된다. 성수동 모리티아 카페가 장소 협찬을 진행하고 그라운드플랜·프레이포잇·블루독·블루독베이비·시바산·뉴트리스톰·페넬로페·사이드템포·우연캘리그라피·소풍·무늬오르골·다누리무차·뚜뜨라부띠끄·풀리김밥·동성제약·왈츠&케이크·코자앳홈·지혜로샵·청도자연애·덴클·보킷·테쎄라컬렉션·핍스플라워·랄라꼬뺑·유랑·코어바이유랑·영미뷰티·케일라가든·스튜디오알토·먼데이플로우·버블샥하와이·알스메르·보라·슬립타이트(sleep tight) 등 총 50여 곳의 업체들이 다양한 제품들로 착한 나눔에 동참한다.

'2025 만나 바자회'는 오는 10월 18일 서울 성수동 모리티아 카페에서 오전 11시부터 오후 6시까지 열리며, 제품 협찬, 현금 후원, 행사 당일 물품 구입 등으로 참여가 가능하다.


정빛 기자 rightlight@sportschosun.com



