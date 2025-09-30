수지, 김은숙 작가에 확고한 믿음…"포스터 유치하다고? 다 이유가 있을 것"(조목밤)

기사입력 2025-09-30 22:19


수지, 김은숙 작가에 확고한 믿음…"포스터 유치하다고? 다 이유가 있을 …

[스포츠조선 고재완 기자] 수지가 김은숙 작가에 대한 믿음을 드러냈다.

가수 겸 배우 수지가 특권의식을 거부하고 스스로에게 엄격해지려는 자신의 철학을 솔직히 전했다.

30일 공개된 조현아의 유튜브 채널 '조현아의 평범한 목요일 밤'(이하 조목밤)은 지난 주에 이어 '조금 더 단단해진 내 친구와 초보 유튜버 Part.2 '라는 제목의 수지 영상을 공개했다.

조현아는 "사람들은 네가 행복하고 편하게 산다고 생각한다. '수지처럼 살면 얼마나 좋을까'라며 부러워한다. 그런데 너는 단 한 번도 변명하지 않았다. 그 비결이 뭐냐"라고 물었고 수지는 "일단 내가 변명하는 걸 싫어한다. 그리고 기본적으로 '다 힘들겠지'라는 생각을 한다. 나는 내가 특별하다고 생각하지 않는다. 순간순간 빛나는 직업이라 사람들이 특별하게 느낄 수 있지만, 나는 객관적으로 나를 보며 스스로에게 엄격하려 한다"고 답했다.

또 조현아가 "너는 도통 누리지 않는다"고 하자 수지는 "유난스러운 걸 싫어한다. 힘들어도 그건 혼자 감당해야 할 감정이라 생각한다. 언니가 울고 감정을 표출하는 게 너무 부럽다. 나는 그게 잘 안 된다"고 털어놨다. 이에 조현아는 눈물을 보이며 "너는 너대로 살라"고 위로해 뭉클한 순간을 만들었다.


수지, 김은숙 작가에 확고한 믿음…"포스터 유치하다고? 다 이유가 있을 …

수지, 김은숙 작가에 확고한 믿음…"포스터 유치하다고? 다 이유가 있을 …

수지, 김은숙 작가에 확고한 믿음…"포스터 유치하다고? 다 이유가 있을 …
두 사람은 14년째 이어온 절친 사이답게 술잔을 기울이며 가감 없는 대화를 나눴다. 조현아는 수지가 평소 서바이벌 프로그램에 푹 빠져 있다는 사실을 폭로했고, 수지는 "요즘 쇼핑도 안 하고 자기 전에 '데블스플랜' 같은 프로그램을 본다. '왜 저래', '어머어머' 하며 구시렁거리는 게 낙"이라며 웃음을 자아냈다.

이어 "연애 예능 '하트시그널' 같은 것도 내가 추천한 건 열심히 보지만 남이 추천한 건 절대 안 본다"며 귀여운 고집을 드러내기도 했다.

대화는 자연스럽게 수지의 차기작 넷플릭스 오리지널 '다 이루어질지니'로 이어졌다. 최근 공개된 포스터가 "만화 같다", "유치하다"는 여론과 함께 화제가 된 것에 대해 수지는 "우리 내부에서도 말이 많았다. 하지만 다 이유가 있겠지 생각한다"며 "세계관이 독특하다. '도깨비'처럼 현실과 판타지가 섞여 있어서 가족들이 보기에도 좋고, 생각도 많이 하게 만든다. 캐릭터에 너무 몰입해서 힘들기도 했지만 인생에 남을 작품이 될 것 같다"며 기대감을 전했다.
고재완 기자 star77@sportschosun.com

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

기안84, 母와 초호화 크루즈 여행 "반려견 잃고 우울한 엄마 위해" ('인생84')

2.

지드래곤, 데뷔 초 '권지랄' 고백…"지금 봐도 예민+까칠했다"

3.

김수현 ‘故김새론 기자회견’ 6개월만 근황…"홀로 등산" (뒤통령)

4.

이민정, 친언니 잃은 아픈 가족사 고백.."母 노이로제 생겨"

5.

아이유, '33반 사이즈' 얼굴살 찌고 칭찬 받았다..."훨씬 예쁘게 나온다고" ('이지금')

연예 많이본뉴스
1.

기안84, 母와 초호화 크루즈 여행 "반려견 잃고 우울한 엄마 위해" ('인생84')

2.

지드래곤, 데뷔 초 '권지랄' 고백…"지금 봐도 예민+까칠했다"

3.

김수현 ‘故김새론 기자회견’ 6개월만 근황…"홀로 등산" (뒤통령)

4.

이민정, 친언니 잃은 아픈 가족사 고백.."母 노이로제 생겨"

5.

아이유, '33반 사이즈' 얼굴살 찌고 칭찬 받았다..."훨씬 예쁘게 나온다고" ('이지금')

스포츠 많이본뉴스
1.

드디어 터졌다! 레전드 은퇴식날, 역대 최초 50홈런X150타점 입맞춤…새 역사 쓴 디아즈, MVP 경쟁도 '청신호' [대구현장]

2.

"친구야 축하해!" 오승환 은퇴식에서 다시 뭉친 82년생 황금세대, 대구서 '한마음' [대구현장]

3.

마지막까지 에이스답네! 오승환 떠나는 날, '가을야구 확정' 큰짐 덜어낸 삼성, 사령탑도 환한 미소 [대구승장]

4.

"만족스런 기록 없다!" 이정후, 건강히 150경기 소화 '소기 성과 달성'…"미국 생활 적응 끝냈다"→내년 기대

5.

축구변방 카자흐스탄 경사났네! 야말·박승수보다 어린 초초신성 등장, "양발 잘 쓰고, 아구에로 닮아"

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.