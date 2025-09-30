감싸주던 염경엽 감독도 끝내 쓴소리...한화만 만나면 흔들리는 베테랑 포수의 트라우마

기사입력 2025-09-30 12:30


감싸주던 염경엽 감독도 끝내 쓴소리...한화만 만나면 흔들리는 베테랑 포…
29일 대전 한화생명볼파크에서 열린 LG-한화전. 3회말 2사 2루 노시환의 안타 때 문현빈이 홈으로 쇄도했다. 심판은 아웃을 선언했지만, 비디오판독에 의해 세이프로 정정됐다. 박동원의 공이 미트에서 빠져있다. 사진=정재근 기자 cjg@sportschosun.com

감싸주던 염경엽 감독도 끝내 쓴소리...한화만 만나면 흔들리는 베테랑 포…
29일 대전 한화생명볼파크에서 열린 LG-한화전. 염경엽 감독이 3회말 포구 실책으로 점수를 내준 박동원에게 조언하고 있다.

[대전=스포츠조선 정재근 기자] 아쉬운 실수가 또 나왔다. 급기야 염경엽 감독이 경기 중 더그아웃에서 베테랑 포수를 불러 포구 동작을 직접 지적하는 장면까지 연출됐다.

LG 트윈스가 29일 대전 한화생명볼파크에서 열린 한화 이글스와전에서 3대7로 패하며 정규리그 우승 매직넘버 1을 지우지 못했다.

전날 우천 취소 여파로 한화 선발이 코디 폰세에서 신인 정우주로 바뀌었지만, LG 타선이 정우주의 강속구를 공략하지 못했다. 정우주는 3⅓이닝 1피안타 1사구 무실점으로 호투하며 임무를 100% 완수했다.

반면 올시즌 한화전 평균자책점 0.62의 극강모드를 자랑하던 LG 선발 임찬규는 5이닝 5실점(4자책)으로 무너져 한화전 첫 패를 당했다.


이날 LG의 주전포수 박동원은 또 한 번의 아쉬운 실책을 범했다. 3회말 2사 후 한화 문현빈이 2루타로 출루한 뒤 노시환의 좌전안타 때 홈으로 파고들었다. 좌익수 문성주의 정확한 홈송구를 받은 박동원이 홈 베이스 앞에서 문현빈을 막아냈다.


감싸주던 염경엽 감독도 끝내 쓴소리...한화만 만나면 흔들리는 베테랑 포…

감싸주던 염경엽 감독도 끝내 쓴소리...한화만 만나면 흔들리는 베테랑 포…
미트에서 공이 빠진 상태로 문현빈을 태그한 박동원
최초 판정은 아웃. 하지만 주루 방해를 의심한 한화 벤치가 곧바로 비디오판독을 요청하면서 상황이 뒤집혔다. 태그 순간 공이 미트에서 빠져 있었던 것. 결국 박동원의 포구 실책으로 판정이 번복됐다.


감싸주던 염경엽 감독도 끝내 쓴소리...한화만 만나면 흔들리는 베테랑 포…
주심의 최초 판정이 아웃으로 나왔음에도 박동원의 표정은 밝지 못했다. 누구보다 스스로의 실책을 잘 알고 있었기 때문이다.

한화만 만나면 박동원의 스텝이 꼬이고 있다. 지난달 10일 잠실 한화전에서는 손아섭의 스위밍 슬라이딩에 당하더니, 26일 경기에서는 노시환의 천재적인 연기에 치명상을 입었다.

계속되는 실수, 줄곧 박동원을 감싸왔던 LG 염경엽 감독도 이번만큼은 달랐다. 경기 중 더그아웃에서 박동원을 불러 포구 동작에 대해 한참 동안 이야기를 나누는 모습이 포착됐다.


감싸주던 염경엽 감독도 끝내 쓴소리...한화만 만나면 흔들리는 베테랑 포…
29일 대전 한화생명볼파크에서 열린 LG-한화전. 5회말 2사 2루 리베라토의 안타 때 2루주자 최재훈이 홈에서 박동원에게 태그아웃되고 있다.
트라우마가 걱정될 정도로 박동원의 수비가 흔들리고 있다. 그나마 다행인 점은 5회말 홈승부 때 몸을 날려 최재훈을 잡아낸 것. 두 팀은 한국시리즈에서 다시 만날 가능성이 크다. LG가 1위를 한다면 정규시즌 종료 후 많은 시간이 주어진다. 박동원의 재정비가 필요해 보인다.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

정준하, "소주 가져와!"...10억 날리고 또 사기 피해 "재산 다 날렸다" 폭발

2.

임창정, 18살 연하 아내 도촬해 사진 보냈다...서하얀 "이 남자 찐사랑"

3.

‘3번 이혼’ 박원숙, 후배에 일침 “다 뜯어말린 결혼, 결국 후회하더라”

4.

'12월 결혼' 윤정수, 전처에 사회 부탁…♥12세 연하 예비신부도 질투(옥문아)

5.

키오프 쥴리 측 '술집 CCTV 유출 영상'에 "근거없는 억측, 선처 없이 강력 대응"

스포츠 많이본뉴스
1.

'참는게 능사가 아니다' 너무 선량한 캡틴, '가을야구 탈락' 롯데의 자화상…부산의 심장, 7살 어린 후배에게도 배워야한다 [SC시선]

2.

구위는 오타니가 더 좋은데, 스넬이 WCS 1차전 선발등판...로버츠 "쇼헤이는 아마도 3차전, 많이 쉴수록 좋아"

3.

'미친 근육' 인간 승리 조규성, 대한민국 월드컵 스타 완벽 컴백...환상 바이시클킥 4G 3골 대폭발→국대 승선 가능성 UP

4.

'꼬우면 우승해' → 양키스, 94승 찍고 '와카 4번시드' 추락.. 90승 시애틀은 ALDS 직행인데

5.

신기록 탈삼진왕 최종전 끝까지 모른다. 3개차 역전 앤더슨→폰세 1일 SSG전 5이닝 승부→앤더슨 3일 NC전 등판 가능성은...

스포츠 많이본뉴스
1.

'참는게 능사가 아니다' 너무 선량한 캡틴, '가을야구 탈락' 롯데의 자화상…부산의 심장, 7살 어린 후배에게도 배워야한다 [SC시선]

2.

구위는 오타니가 더 좋은데, 스넬이 WCS 1차전 선발등판...로버츠 "쇼헤이는 아마도 3차전, 많이 쉴수록 좋아"

3.

'미친 근육' 인간 승리 조규성, 대한민국 월드컵 스타 완벽 컴백...환상 바이시클킥 4G 3골 대폭발→국대 승선 가능성 UP

4.

'꼬우면 우승해' → 양키스, 94승 찍고 '와카 4번시드' 추락.. 90승 시애틀은 ALDS 직행인데

5.

신기록 탈삼진왕 최종전 끝까지 모른다. 3개차 역전 앤더슨→폰세 1일 SSG전 5이닝 승부→앤더슨 3일 NC전 등판 가능성은...

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.