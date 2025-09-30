'꼬우면 우승해' → 양키스, 94승 찍고 '와카 4번시드' 추락.. 90승 시애틀은 ALDS 직행인데

기사입력 2025-09-30 10:09


'꼬우면 우승해' → 양키스, 94승 찍고 '와카 4번시드' 추락.. 9…
뉴욕 양키스가 승률 공동 1등에 오르고도 와일드카드 시리즈로 떨어졌다.
양키스는 2025 메이저리그 정규시즌 94승 68패 승률 0.580을 기록했다. 아메리칸리그 동부지구 공동 1위이자 아메리칸리그 전체 공동 1위다. 같은 지구의 토론토 블루제이스도 94승 68패로 페넌트레이스를 마감했다.하지만 맞대결 전적으로 인해 두 팀의 희비가 극명하게 엇갈렸다. 토론토는 1번 시드, 양키스가 4번 시드를 받았다.AP연합뉴스

[스포츠조선 한동훈 기자] 뉴욕 양키스가 승률 공동 1등에 오르고도 와일드카드 시리즈로 떨어졌다.

양키스는 2025 메이저리그 정규시즌 94승 68패 승률 0.580을 기록했다. 아메리칸리그 동부지구 공동 1위이자 아메리칸리그 전체 공동 1위다. 같은 지구의 토론토 블루제이스도 94승 68패로 페넌트레이스를 마감했다.

하지만 맞대결 전적으로 인해 두 팀의 희비가 극명하게 엇갈렸다. 토론토는 1번 시드, 양키스가 4번 시드를 받았다.

메이저리그는 두 팀의 승률이 같을 경우 상대전적, 디비전 내 전적, 리그 내 전적 순서로 순위를 가린다. 올해 토론토가 양키스를 상대로 8승 5패로 우위였다. 양키스는 2021년 이후 처음으로 토론토에 상대전적에서 밀렸는데 하필 이 때문에 디비전 우승을 놓쳤다.

메이저리그는 30개 구단 중 총 12개 팀이 포스트시즌에 진출한다. 아메리칸리그와 내셔널리그 각각 6개팀이다. 각 리그에서 디비전 우승팀 3개 팀과 그외에 승률 상위 3개팀까지다. 디비전 우승팀 중 승률 1위와 2위가 디비전시리즈에 직행한다.

토론토가 1번 시드를 받았다. 서부지구 우승팀 시애틀 매리너스가 90승 72패를 달성하고 2번 시드에 안착했다. 중부지구 우승팀 클리블랜드 가디언즈는 88승 74패로 3번 시드다. 심지어 클리블랜드는 동부지구 3위팀 보스턴 레드삭스(89승 73패)보다도 승률이 낮다. 87승 75패의 디트로이트 타이거즈가 와일드카드 막차를 탔다.


'꼬우면 우승해' → 양키스, 94승 찍고 '와카 4번시드' 추락.. 9…
MLB.com 캡처.

'꼬우면 우승해' → 양키스, 94승 찍고 '와카 4번시드' 추락.. 9…
NEW YORK, NEW YORK - SEPTEMBER 28: Austin Wells #28 and Ryan McMahon #19 of the New York Yankees celebrate a 3-2 win against the Baltimore Orioles at Yankee Stadium on September 28, 2025 in New York City. Kent J. Edwards/Getty Images/AFP (Photo by Kent J. Edwards / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

<저작권자(c) 연합뉴스, 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지>
클리블랜드와 디트로이트, 양키스와 보스턴이 와일드카드 시리즈에서 격돌한다.

뉴욕포스트는 '양키스는 충분히 우승할 기회가 있었다. 단 한 경기만 더 이겼어도 충분했다. 양키스는 막판 역전을 노렸지만 결국 실패했다. 최종전에서 양키스는 볼티모어를 3대2로 꺾었다. 토론토가 탬파베이전을 싹쓸이했다. 탬파베이는 양키스에 전혀 도움이 되지 않았다'고 꼬집었다.


내셔널리그에서는 밀워키 브루어스와 필라델피아 필리스가 디비전시리즈에 선착했다. 와일드카드에서 LA 다저스와 신시내티 레즈가, 시카고 컵스와 샌디에이고 파드리스가 만났다.


한동훈 기자 dhhan@sportschosun.com

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

신태일, '미성년 트랜스젠더 성착취물 혐의' 10월 첫 재판…'동성' 핑계 통할까[SC이슈]

2.

황보♥송병철, 핑크빛 현커 포착…김숙 "혼수까지 해왔다" (김숙TV)

3.

'前승무원♥' 류진, 부부 침대만 1천만원..47평 럭셔리 하우스 공개 ('가장멋진')

4.

김태원, 드디어 만난 '뉴욕 사위'에 합격 외쳤다 "190cm 넘는 엄친아 훈남"[SC리뷰]

5.

임형주 "내가 고자라니"…충격 루머 고백 "예쁘장해 오해"

스포츠 많이본뉴스
1.

"손흥민 대체 왜 1900억 돈방석 거절했어!" '韓 레전드' SON 선택이 바꾼 한 감독의 운명, 결국 "나가"→대체자는 '쏘니 끌어안은' 西 레전드

2.

‘한국 최초 혼혈’ 카스트로프 이럴 수가, 악재만 한가득...꼴찌 추락→'능력 부족' 감독 부임설

3.

'코치도 말렸는데' 타구도 안 보고 홈 돌진, 더블플레이 '참사'... 신윤후 '황당 주루' 충격에 빠진 롯데 더그아웃[인천 현장]

4.

손흥민 미쳤어! 5764일 만에 대기록, 홍명보-차범근 넘어 '韓 축구 레전드' 1위 등극이다...10월 A매치 '전인미답의 영역' 개척 예고

5.

'슈퍼 루키가 슈퍼 샤이라니.' 류현진이 항상 옆에 있는데... 류현진 커브를 키움 친구에게 대리 질문으로 배웠다. LG도 격파한 155km 2순위 신인 "부끄러워서요"[대전 코멘트]

스포츠 많이본뉴스
1.

"손흥민 대체 왜 1900억 돈방석 거절했어!" '韓 레전드' SON 선택이 바꾼 한 감독의 운명, 결국 "나가"→대체자는 '쏘니 끌어안은' 西 레전드

2.

‘한국 최초 혼혈’ 카스트로프 이럴 수가, 악재만 한가득...꼴찌 추락→'능력 부족' 감독 부임설

3.

'코치도 말렸는데' 타구도 안 보고 홈 돌진, 더블플레이 '참사'... 신윤후 '황당 주루' 충격에 빠진 롯데 더그아웃[인천 현장]

4.

손흥민 미쳤어! 5764일 만에 대기록, 홍명보-차범근 넘어 '韓 축구 레전드' 1위 등극이다...10월 A매치 '전인미답의 영역' 개척 예고

5.

'슈퍼 루키가 슈퍼 샤이라니.' 류현진이 항상 옆에 있는데... 류현진 커브를 키움 친구에게 대리 질문으로 배웠다. LG도 격파한 155km 2순위 신인 "부끄러워서요"[대전 코멘트]

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.