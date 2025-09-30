신기록 탈삼진왕 최종전 끝까지 모른다. 3개차 역전 앤더슨→폰세 1일 SSG전 5이닝 승부→앤더슨 3일 NC전 등판 가능성은...

기사입력 2025-09-30 10:34


한화 폰세와 SSG 앤더슨. 스포츠조선DB

신기록 탈삼진왕 최종전 끝까지 모른다. 3개차 역전 앤더슨→폰세 1일 S…
13일 대전 한화생명볼파크에서 열린 한화 이글스와 키움 히어로즈의 경기. 3회초 2사 2,3루 한화 폰세가 키움 주성원 타구를 잡은 뒤 직접 1루 베이스를 터치하고 있다. 대전=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2025.09.13/

신기록 탈삼진왕 최종전 끝까지 모른다. 3개차 역전 앤더슨→폰세 1일 S…
29일 인천SSG랜더스필드에서 열린 롯데와 SSG의 경기, 6회초 2사 1루 SSG 앤더슨이 롯데 전준우를 삼진 처리한 후 화를 내고 있다. 인천=허상욱 기자wook@sportschosun.com/2025.09.29/

[스포츠조선 권인하 기자]올시즌 탈삼진왕 경쟁이 막판 점입가경이다.

줄곧 1위를 달리며 탈삼진 신기록을 써내려갔던 한화 이글스 코디 폰세가 당연히 탈삼진왕이 될 줄 알았는데 2위로 따라가던 SSG 랜더스 드류 앤더슨이 어느새 바로 뒤에 바짝 따라붙더니 추월을 해버렸다.

앤더슨은 29일 인천 SSG랜더스필드에서 열린 롯데 자이언츠전서 6이닝을 던지면서 5개의 삼진을 잡아냈다. 245개의 탈삼진으로 242개의 폰세를 제치고 탈삼진 단독 1위로 올라섰다. 현재 한시즌 최다 탈삼진 신기록도 앤더슨의 것이다.

폰세에게 마지막 기회가 있다. 폰세는 당초 28일 대전에서 열릴 LG 트윈스와의 홈경기에 등판할 예정이었지만 우천 취소가 되면서 하필 몸을 다 푼 상황에서 갑자기 비가 내리며 취소되는 바람에 등판이 뒤로 밀리게 됐다. 10월 1일 인천 SSG전이 마지막 등판이 될 전망.

한화 김경문 감독은 "폰세가 마지막 등판에서는 5이닝 정도만 던지게 될 것"이라고 했다. 폰세가 5이닝 동안 몇개의 삼진을 잡아내느냐에 따라 탈삼진 순위가 달라지게 된다.

3개차이기 때문에 폰세가 쉽게 뛰어넘을 수 있을 것이란 전망이 나온다. 폰세는 174⅔이닝을 던지면서 242개의 삼진을 뽑아냈기에 5이닝이면 6.9개의 삼진이 가능해 앤더슨의 기록을 넘어설 수 있다.


신기록 탈삼진왕 최종전 끝까지 모른다. 3개차 역전 앤더슨→폰세 1일 S…
13일 대전 한화생명볼파크에서 열린 한화 이글스와 키움 히어로즈의 경기. 한화 폰세가 역투하고 있다. 대전=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2025.09.13/

신기록 탈삼진왕 최종전 끝까지 모른다. 3개차 역전 앤더슨→폰세 1일 S…
29일 인천SSG랜더스필드에서 열린 롯데와 SSG의 경기, SSG 선발투수 앤더슨이 역투하고 있다. 인천=허상욱 기자wook@sportschosun.com/2025.09.29/
만약 폰세가 앤더슨을 크게 추월하지 못했을 경우 앤더슨에게 한번 더 기회가 주어질 수도 있다. SSG는 10월 3일 창원에서 NC 다이노스와 시즌 최종전을 치른다. 29일 등판한 앤더슨이 탈삼진 왕에 도전하겠다면 사흘 휴식 후 1~2이닝 정도의 피칭은 가능할 수도 있다.

하지만 3위가 거의 확실시 되는 SSG는 준플레이오프를 준비해야 하고 앤더슨은 1차전 선발로 나가야 하기에 무리를 해서 추가 등판을 할지는 지켜봐야할 대목. 일단 폰세가 1일 SSG전에서 몇개의 탈삼진을 기록하느냐가 중요할 듯하다.


폰세는 다승(17승)과 평균자책점(1.85), 승률(94.4%) 1위는 확보한 상태다. 탈삼진 1위를 차지한다면 KBO리그 역사상 처음으로 투수 4관왕을 차지하게 된다. 삼성 르윈 디아즈가 외국인 최다 홈런(49개)에 역대 한시즌 최다타점 신기록(153개)을 작성하며 장타율 1위까지 더해 3관왕을 차지하며 폰세와 MVP 경쟁을 하고 있어 폰세에겐 탈삼진왕 타이틀이 필요한 상황이다.

KBO리그 최다 탈삼진 신기록과 함께 탈삼진왕 타이틀은 누구의 차지가 될까. 폰세가 가져가며 4관왕에 오를까. 아니면 앤더슨이 역전극을 쓸까. 흥미로운 대결이 아닐 수 없다.
권인하 기자 indyk@sportschosun.com

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

신태일, '미성년 트랜스젠더 성착취물 혐의' 10월 첫 재판…'동성' 핑계 통할까[SC이슈]

2.

황보♥송병철, 핑크빛 현커 포착…김숙 "혼수까지 해왔다" (김숙TV)

3.

'前승무원♥' 류진, 부부 침대만 1천만원..47평 럭셔리 하우스 공개 ('가장멋진')

4.

김태원, 드디어 만난 '뉴욕 사위'에 합격 외쳤다 "190cm 넘는 엄친아 훈남"[SC리뷰]

5.

임형주 "내가 고자라니"…충격 루머 고백 "예쁘장해 오해"

스포츠 많이본뉴스
1.

"손흥민 대체 왜 1900억 돈방석 거절했어!" '韓 레전드' SON 선택이 바꾼 한 감독의 운명, 결국 "나가"→대체자는 '쏘니 끌어안은' 西 레전드

2.

‘한국 최초 혼혈’ 카스트로프 이럴 수가, 악재만 한가득...꼴찌 추락→'능력 부족' 감독 부임설

3.

'코치도 말렸는데' 타구도 안 보고 홈 돌진, 더블플레이 '참사'... 신윤후 '황당 주루' 충격에 빠진 롯데 더그아웃[인천 현장]

4.

손흥민 미쳤어! 5764일 만에 대기록, 홍명보-차범근 넘어 '韓 축구 레전드' 1위 등극이다...10월 A매치 '전인미답의 영역' 개척 예고

5.

'슈퍼 루키가 슈퍼 샤이라니.' 류현진이 항상 옆에 있는데... 류현진 커브를 키움 친구에게 대리 질문으로 배웠다. LG도 격파한 155km 2순위 신인 "부끄러워서요"[대전 코멘트]

스포츠 많이본뉴스
1.

"손흥민 대체 왜 1900억 돈방석 거절했어!" '韓 레전드' SON 선택이 바꾼 한 감독의 운명, 결국 "나가"→대체자는 '쏘니 끌어안은' 西 레전드

2.

‘한국 최초 혼혈’ 카스트로프 이럴 수가, 악재만 한가득...꼴찌 추락→'능력 부족' 감독 부임설

3.

'코치도 말렸는데' 타구도 안 보고 홈 돌진, 더블플레이 '참사'... 신윤후 '황당 주루' 충격에 빠진 롯데 더그아웃[인천 현장]

4.

손흥민 미쳤어! 5764일 만에 대기록, 홍명보-차범근 넘어 '韓 축구 레전드' 1위 등극이다...10월 A매치 '전인미답의 영역' 개척 예고

5.

'슈퍼 루키가 슈퍼 샤이라니.' 류현진이 항상 옆에 있는데... 류현진 커브를 키움 친구에게 대리 질문으로 배웠다. LG도 격파한 155km 2순위 신인 "부끄러워서요"[대전 코멘트]

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.