김수현 ‘故김새론 기자회견’ 6개월만 근황…"홀로 등산" (뒤통령)

기사입력 2025-09-30 21:49


김수현 ‘故김새론 기자회견’ 6개월만 근황…"홀로 등산" (뒤통령)

[스포츠조선 이유나 기자] 배우 김수현의 뜻밖의 근황이 공개됐다.

지난 3월 31일 서울 상암동 스탠포드호텔에서 눈물의 기자회견을 갖고 사생활 논란에 대한 입장을 밝힌지 6개월만이다.

30일 연예뒤통령 이진호 채널에는 "김수현 전 연인 편지 공개 초강수 왜? 뜻밖의 양다리설 실체!" 제목의 영상이 공개됐다.

이진호는 이날 김수현이 법률대리인인 고상록 변호사를 통해 공개한 군 복무시절 실제 교제한 연인에게 쓴 약 150여 개의 일기 형식 편지를 공개한 것과 관련해 "양다리 논란이 일고 있다"며 "하지만 故김새론 유족이 가로세로연구소 채널의 김세의를 통해 주장한 미성년자 시절 교제 내용은 계속해서 교제 시점이 달라졌다"며 신빙성이 떨어진다고 주장했다.

현재 故김새론과의 미성년 시절 교제를 부인하는 증거를 계속해서 내야하고 광고주들에게 줄줄이 소송을 당한 김수현의 근황에 대해서도 공개했다.

이진호는 "현재 김수현 씨가 당시 실제 교제했던 여자친구와 나눈 편지까지 공개하고 있지만 그게 故김새론 씨를 사귀지 않았다는 증거가 되지 않는다"며 "부존재의 증명, 하지 않았다는 것을 계속해서 증명해야하는 상황이 상당히 어렵지만 김수현 씨가 유명 연예인이기에 반드시 해내야만 한다"고 주장했다.


김수현 ‘故김새론 기자회견’ 6개월만 근황…"홀로 등산" (뒤통령)
그러면서 현재 김수현의 근황에 대해 "극도의 스트레스를 받고 있는 상황"이라며 "현실세계에서는 그 스트레스를 달리 풀 길이 없어서 홀로 등산을 하면서 그 마음을 추스리고 있다고 한다"며 등산 중인 사진을 공개했다.

해당 사진은 지난 2022년 김수현이 자신의 SNS에 공개한 사진이다.


한편, 김수현 측은 지난 2월 세상을 떠난 고(故) 김새론과의 과거 교제 의혹을 전면 부인하며, 유튜브 채널 '가로세로연구소' 및 김세의 대표, 김새론 유족 등을 상대로 강경한 법적 대응에 나서고 있다.

현재 유족 측은 김수현과 고인이 연인관계임을 인정하고 공식 사과하라는 입장을 고수하면서 김수현에 대한 사생활 폭로를 이어갔다. 김수현은 기자회견을 통해 "성인이 된 후 교제기간은 1년 정도"라고 반박하면서 110억에 상당하는 명예훼손 허위사실 유포 등의 혐의로 김세의 대표 및 김새론 유족등을 고소했다.

lyn@sportschosun.com

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

기안84, 母와 초호화 크루즈 여행 "반려견 잃고 우울한 엄마 위해" ('인생84')

2.

지드래곤, 데뷔 초 '권지랄' 고백…"지금 봐도 예민+까칠했다"

3.

이장우♥조혜원, 웨딩사진 첫 공개…11월 전현무 주례 속 백년가약

4.

이은지, 러닝 후 10kg 감량 성공 "현재 56kg..뛸 생각에 안 먹게 돼"

5.

'이혼 후 임신' 이시영, 볼록 D라인 "첫째 때보다 배가 안 나와"

연예 많이본뉴스
1.

기안84, 母와 초호화 크루즈 여행 "반려견 잃고 우울한 엄마 위해" ('인생84')

2.

지드래곤, 데뷔 초 '권지랄' 고백…"지금 봐도 예민+까칠했다"

3.

이장우♥조혜원, 웨딩사진 첫 공개…11월 전현무 주례 속 백년가약

4.

이은지, 러닝 후 10kg 감량 성공 "현재 56kg..뛸 생각에 안 먹게 돼"

5.

'이혼 후 임신' 이시영, 볼록 D라인 "첫째 때보다 배가 안 나와"

스포츠 많이본뉴스
1.

"저렇게 울 정도인가?" 돌부처 오승환도 눈물흘릴까…"드디어 오늘이 은퇴식, 이제 좀 실감난다" [일문일답]

2.

드디어 터졌다! 레전드 은퇴식날, 역대 최초 50홈런X150타점 입맞춤…새 역사 쓴 디아즈, MVP 경쟁도 '청신호' [대구현장]

3.

'레전드' 손흥민도 난생처음 겪는 일...LA 뒤흔드는 '흥부 듀오' 실종 사태, 이제 골은 누가 넣어? SON 합류 후 첫 위기 임박

4.

"친구야 축하해!" 오승환 은퇴식에서 다시 뭉친 82년생 황금세대, 대구서 '한마음' [대구현장]

5.

"만족스런 기록 없다!" 이정후, 건강히 150경기 소화 '소기 성과 달성'…"미국 생활 적응 끝냈다"→내년 기대

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.