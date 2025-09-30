'조혜원♥' 이장우, 강화도 새 보금자리..바다뷰+야외 주방에 "다 가진 집" ('시골마을2')

기사입력 2025-09-30 22:26


'조혜원♥' 이장우, 강화도 새 보금자리..바다뷰+야외 주방에 "다 가진…

[스포츠조선 조윤선 기자] 배우 이장우가 강화도에 새로운 둥지를 틀었다.

30일 첫 방송된 MBC '시골마을 이장우2'에서는 이장우가 강화도로 이사와 새로운 인연을 맺는 모습이 그려졌다.

이날 이장우는 강화도 동산리에 위치한 초록지붕집을 찾았다. 제작진은 "장우 씨 온다고 마을에서 빌려주셨다"고 설명했고, 이장우는 아기자기하게 꾸며진 집을 보고 감탄했다.

특히 마당 한 켠에 설치된 야외 주방을 본 그는 "이 공간이 너무 마음에 든다. 야외 주방 너무 좋다. 원래 야외에서 요리 해야 한다"며 흥분을 감추지 못했다.

이장우는 집안 구석구석을 꼼꼼하게 살펴본 후 교동도 바다가 한눈에 보이는 거실에 앉아 풍경을 감상했다. 그는 "집이 또 하나 생긴 느낌이다. 이런 집에서 살아보고 싶었다. 바다 보이고, 밖에는 주방이 있고, 뷰 좋고, 새 소리 좋고, 공기 좋고, 다 가진 집이다"며 만족감을 드러냈다. 이어 "이름도 너무 예쁜 거 같다. 초록 지붕 집. '장우 그린'이라고 내가 초록색이 잘 어울린다. 초록 지붕을 잘 고른 거 같다"며 미소 지었다.

이후 이장우는 동산리 마을회관을 찾아 주민들에게 인사를 전했다. 주민들은 이장우를 보자마자 "너무 잘생겼다", "연속극에서 봤는데 실물이 더 멋있다"며 칭찬을 아끼지 않았다.

주민들의 따뜻한 환영 속에 점심 대접까지 받은 이장우는 직접 심부름을 자처하며 마을에 녹아들었다. 이어 그는 시장에서도 상인들로부터 환영을 받으며 인기를 실감했다.


'조혜원♥' 이장우, 강화도 새 보금자리..바다뷰+야외 주방에 "다 가진…
한편 이장우는 이날 강화도에서 유일하게 전통을 이어 나가는 풍어제에 초대돼 주민들과 뜻깊은 시간을 보냈다. 그는 축제 준비를 함께하며, 직접 음식도 만들고 주민들과 어울렸다.


특히 마을 인사 때 만난 옆집 아기를 능숙하게 돌보며 '예비 아빠' 포스를 뽐내 눈길을 끌었다. 옆집 아기도 이장우의 품이 좋은 듯 얌전히 안겨 있었고, 이를 본 옆 마을 이장은 "결혼도 안 하고 애를 낳은 거냐"며 농담을 던져 웃음을 자아냈다.

이장우는 "생일에 풍어제를 맞이해서 뜻깊었다. 풍어제라는 것도 처음 와봤는데 이렇게 큰 행사인 줄도 몰랐다. 생일축하해주는 거 같은 기분도 들고 왁자지껄 떠드니까 너무 기분 좋았다"며 "김제 때도 느꼈지만 밥 먹고 행사하고 파티하면서 정말 가까워진다. 어르신 분들도 나한테 마음 내려놓고, 이런 일이 있을 때마다 자주 같이 하면 좋을 거 같다"고 밝혔다.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

기안84, 母와 초호화 크루즈 여행 "반려견 잃고 우울한 엄마 위해" ('인생84')

2.

지드래곤, 데뷔 초 '권지랄' 고백…"지금 봐도 예민+까칠했다"

3.

이장우♥조혜원, 웨딩사진 첫 공개…11월 전현무 주례 속 백년가약

4.

이은지, 러닝 후 10kg 감량 성공 "현재 56kg..뛸 생각에 안 먹게 돼"

5.

'이혼 후 임신' 이시영, 볼록 D라인 "첫째 때보다 배가 안 나와"

연예 많이본뉴스
1.

기안84, 母와 초호화 크루즈 여행 "반려견 잃고 우울한 엄마 위해" ('인생84')

2.

지드래곤, 데뷔 초 '권지랄' 고백…"지금 봐도 예민+까칠했다"

3.

이장우♥조혜원, 웨딩사진 첫 공개…11월 전현무 주례 속 백년가약

4.

이은지, 러닝 후 10kg 감량 성공 "현재 56kg..뛸 생각에 안 먹게 돼"

5.

'이혼 후 임신' 이시영, 볼록 D라인 "첫째 때보다 배가 안 나와"

스포츠 많이본뉴스
1.

"저렇게 울 정도인가?" 돌부처 오승환도 눈물흘릴까…"드디어 오늘이 은퇴식, 이제 좀 실감난다" [일문일답]

2.

드디어 터졌다! 레전드 은퇴식날, 역대 최초 50홈런X150타점 입맞춤…새 역사 쓴 디아즈, MVP 경쟁도 '청신호' [대구현장]

3.

'레전드' 손흥민도 난생처음 겪는 일...LA 뒤흔드는 '흥부 듀오' 실종 사태, 이제 골은 누가 넣어? SON 합류 후 첫 위기 임박

4.

"친구야 축하해!" 오승환 은퇴식에서 다시 뭉친 82년생 황금세대, 대구서 '한마음' [대구현장]

5.

"만족스런 기록 없다!" 이정후, 건강히 150경기 소화 '소기 성과 달성'…"미국 생활 적응 끝냈다"→내년 기대

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.