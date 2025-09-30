박수홍 "♥김다예, 시험관 주사 190번 넘게 맞아...아이 너무 귀해" ('우아기')

기사입력 2025-09-30 22:59


박수홍 "♥김다예, 시험관 주사 190번 넘게 맞아...아이 너무 귀해"…

박수홍 "♥김다예, 시험관 주사 190번 넘게 맞아...아이 너무 귀해"…

박수홍 "♥김다예, 시험관 주사 190번 넘게 맞아...아이 너무 귀해"…

[스포츠조선 정안지 기자] 박수홍이 "아내가 시험관 1차 시도할 때 190개 넘게 주사를 놓았다"고 밝혔다.

30일 방송되는 TV CHOSUN '우리 아기가 또 태어났어요'에서는 박수홍이 새롭게 합류한 '새신랑' 김종민과 함께 지난 파일럿에서 만난 적이 있는 임신 37주 차로 출산을 앞둔 고위험 산모와 만났다.

이날 고위험 산모는 언제 어떻게 혈소판 수치가 떨어질지 원인을 모르는 '특발성 혈소판 감소증'을 앓고 있었다. 혈소판이 감소하면 지혈에 문제가 생기기에 출혈은 치명적이었지만, 꾸준한 치료 끝에 완치 판정을 받고 임신 준비를 했다. 그러나 이유도 없이 병이 다시 재발하며 산모와 남편의 마음을 졸이게 했다.


박수홍 "♥김다예, 시험관 주사 190번 넘게 맞아...아이 너무 귀해"…
특히 태아가 5번의 시험관 시술 끝에 어렵게 임신한 아이라는 사실에 박수홍은 "귀하다"면서 "5번이면 주사를 놓은 것만 해도 제가 아내에게 시험관 시술 주사를 놓은 걸 기억하기에는 거의 190개 넘게 주사를 놓는다"고 해 김종민을 놀라게 했다.

박수홍은 "시험관 1차 시도할 때"라고 했고, 김종민은 "1차에 주사를 190개 놓는다는 거냐"며 놀라 재차 물었다.

박수홍은 "솔직히 몸에 천 번 이상의 주사를 놓은 거다"고 했고, 2세를 준비하고 있는 새신랑 김종민은 "아기 가지신 게 대단하시다"며 임신, 출산의 어려움을 새롭게 알아갔다.

anjee85@sportschosun.com

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

기안84, 母와 초호화 크루즈 여행 "반려견 잃고 우울한 엄마 위해" ('인생84')

2.

지드래곤, 데뷔 초 '권지랄' 고백…"지금 봐도 예민+까칠했다"

3.

김수현 ‘故김새론 기자회견’ 6개월만 근황…"홀로 등산" (뒤통령)

4.

이민정, 친언니 잃은 아픈 가족사 고백.."母 노이로제 생겨"

5.

아이유, '33반 사이즈' 얼굴살 찌고 칭찬 받았다..."훨씬 예쁘게 나온다고" ('이지금')

연예 많이본뉴스
1.

기안84, 母와 초호화 크루즈 여행 "반려견 잃고 우울한 엄마 위해" ('인생84')

2.

지드래곤, 데뷔 초 '권지랄' 고백…"지금 봐도 예민+까칠했다"

3.

김수현 ‘故김새론 기자회견’ 6개월만 근황…"홀로 등산" (뒤통령)

4.

이민정, 친언니 잃은 아픈 가족사 고백.."母 노이로제 생겨"

5.

아이유, '33반 사이즈' 얼굴살 찌고 칭찬 받았다..."훨씬 예쁘게 나온다고" ('이지금')

스포츠 많이본뉴스
1.

드디어 터졌다! 레전드 은퇴식날, 역대 최초 50홈런X150타점 입맞춤…새 역사 쓴 디아즈, MVP 경쟁도 '청신호' [대구현장]

2.

"친구야 축하해!" 오승환 은퇴식에서 다시 뭉친 82년생 황금세대, 대구서 '한마음' [대구현장]

3.

마지막까지 에이스답네! 오승환 떠나는 날, '가을야구 확정' 큰짐 덜어낸 삼성, 사령탑도 환한 미소 [대구승장]

4.

"만족스런 기록 없다!" 이정후, 건강히 150경기 소화 '소기 성과 달성'…"미국 생활 적응 끝냈다"→내년 기대

5.

축구변방 카자흐스탄 경사났네! 야말·박승수보다 어린 초초신성 등장, "양발 잘 쓰고, 아구에로 닮아"

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.