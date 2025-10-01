지드래곤, 인간 권지용의 고백 "7년만 컴백 자신 없었다, 많이 외로워"…

|
[스포츠조선 백지은 기자] 그룹 빅뱅 지드래곤이 솔직한 속내를 꺼냈다.
하지만 천하의 지드래곤도 떨었던 순간이 있었다. 바로 지난해 '파워'로 컴백했을 슌다. '파워'는 지드래곤이 무려 7년 만에 발표한 신곡으로 공개되자마자 각종 음원차트 1위를 휩쓸며 막강한 파워를 과시했다.
강호동은 "7년만에 '파워'로 컴백했을 때 통할 거라는 자신감이 있었냐"고 물었고, 지드래곤은 "전혀 없었다. 사실 진짜 정말 좋게 풀린 케이스였다. 그래서 기대감을 키우지 않고 스리슬쩍 아무도 관심이 없을 때 갑자기 확 나오고 싶었다"고 털어놨다.
'혹시 관객들이 안 좋아하면 어쩌나 걱정도 했나'라는 질문에 지드래곤은 "예전엔 그런 적이 없었는데 이번엔 미리 준비했다. 난 오래 쉬었고 모를 수도 있으니 결과가 어떻든 주변 반응 신경 쓰지 말고 내 걸 일단 해보자는 거였다. 승부수를 띄웠다. 무대에서 내려왔을 때 정말 오랜만에 어깨가 자꾸 올라가서 내리느라 (힘들었다)"고 답했다.
지드래곤은 연예인 지드래곤과 인간 권지용의 실제 속내를 꺼내기도 했다. 그는 "지드래곤과 권지용은 크게 다르지 않다. 무대 위 모습과는 당연히 다르겠지만 말 많고 엉뚱하고 시키면 오래 걸린다. 둘 다 많이 외롭다. 외로움을 많이 타는 성격이다. 연예계에서 오래 활동하며 사랑을 너무 많이 받았고, 어딜 가나 많은 사람들에게 둘러싸여 있다보니 공연 끝나고 호텔에 들어가는 순간 진짜 휑하다"라고 고백했다.
