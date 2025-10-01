아이유, 대배우도 감탄한 실제 인성 "연기 잘하는데 인사성도 깍듯"[SC…

아이유, 대배우도 감탄한 실제 인성 "연기 잘하는데 인사성도 깍듯"[SC리뷰]

[스포츠조선 백지은 기자] 아이유의 미담이 또 공개됐다.

9월 30일 방송된 SBS '신발 벗고 돌싱포맨' 에서는 김용림 서권순 이관희가 게스트로 출연했다.

김용림은 2013년 KBS2 드라마 '최고다 이순신'을 통해 인연을 맺은 아이유에 대한 각별한 애정을 드러냈다. 아이유는 '드림하이'에 이은 두 번째 드라마 출연이었고, 주연을 맡은 것은 처음이었지만 타이틀롤 이순신 역을 맡아 발군의 연기력을 뽐내며 최고 시청률 30% 돌파 기록을 세운 바 있다.


당시 아이유의 매정한 할머니 역을 맡았던 김용림은 "아이유를 가수라고만 알고 있었다. 내 손녀를 하는데 너무 연기를 잘하더라. 가수가 연기를 참 잘한다고만 생각했는데 선배들도 잘 챙겼다. 그 모습에 또 감탄했다"고 언급했다.

이어 "인사성도 깍듯하다. 그때 (아이유가) 바빠서 일본을 왔다 갔다 할 때였는데 하다못해 과자라도 꼭 챙겨왔다. 그런 걸 받아서가 아니라 그런 모습이 눈여겨지더라"라고 칭찬했다.


백지은 기자 silk781220@sportschosun.com

