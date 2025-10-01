진미령, '사실혼 전남편' 故 전유성 사망 후 첫 근황…지인들과 밝은 미…

진미령, '사실혼 전남편' 故 전유성 사망 후 첫 근황…지인들과 밝은 미소[SCin스타]

[스포츠조선 백지은 기자] 가수 진미령의 근황이 공개됐다.

트로트 가수 파파금파는 1일 자신의 계정에 "추석 전 급 번개 만남. 배연정 누님 형부, 진미령 누님. 김혜연 동생 그리고 댄스팀"이라며 사진을 게재했다.

공개된 사진에는 파파금파, 배연정, 김혜연과 함께 활짝 웃고 있는 진미령의 모습이 담겼다. 진미령은 여전히 변함없는 미모를 뽐내고 있어 눈길을 끈다.

진미령의 근황은 25일 전유성의 사망 후 처음 공개된 것이라 관심을 모은다.

전유성은 25일 오후 9시 전북대학교 병원에서 투병 중 사망했다. 향년 76세.

고인과 1993년 결혼한 뒤 사실혼 관계로 지내다 2011년 결별한 진미령은 해외 일정을 소화하고 있었던 탓에 직접 조문은 하지 못했지만 '가수 진미령, 고인의 명복을 빕니다'라는 근조 화환을 빈소에 보내 애도의 뜻을 전한 바 있다.


