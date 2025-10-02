[공식] '군 전역' 송강, 군백기 끝내고 팬♥ 꽃신 신겼다..한중일 팬…

|
[스포츠조선 문지연 기자] 배우 송강이 전역 후 2막을 연다.
공연 소식과 함께 공개된 포스터 속 송강은 블랙 카레이싱 복을 입고 강렬한 눈빛으로 카메라를 응시하며 분위기를 압도한다. 감각적인 'ROUND 2'의 타이포그래피가 시선을 사로잡는 가운데 잠시 멈춰 있던 송강의 시간이 팬들과 함께 다시 흐르기 시작할 이번 팬미팅에 대한 설렘과 기대감을 높인다.
한편, 송강은 한국뿐만 아니라 11월에 중국, 일본 요코하마와 오사카에서도 팬미팅을 확정 짓고 팬들을 만날 예정이다. 국내외로 많은 사랑을 받고 있는 송강인 만큼 처음 방문하는 중국과 탄탄한 팬덤을 보유한 일본에서도 송강의 매력으로 가득 찬 시간을 예고해 궁금증을 자아내고 있다.
'2025 SONG KANG FANMEETING <ROUND2> in SEOUL'의 예매는 10월 15일 티켓링크에서 오픈 되며, 팬미팅에 대한 자세한 내용은 공식 팬카페를 통해 확인할 수 있다.
