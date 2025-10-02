BTS 지민, '전 연인 루머' 후 첫 소통..."좋은 어른 되기 어렵다…

|
[스포츠조선 김준석 기자] 그룹 방탄소년단(BTS) 지민이 프랑스 파리에서 깜짝 라이브 방송을 열고 근황과 활동 계획을 직접 전했다.
또 "앞으로는 긴 공백기는 없을 거다. 계속 이제 준비해서 내년에 나오고 나면 여러분들 만나러 돌아다녀야 되고 계속해서 여러분들에게 좋은 모습을 보여줘야죠. 앨범이 나오면 여러분들이 어떻게 느끼실지가 제일 궁금하다"라며 컴백을 준비 중이라고 밝혔다.
최근 사생활 논란 이후 처음으로 팬들과 직접 소통한 자리에서 지민은 "일련의 일들이 되게 많았다. 팬들 분들한테도 많은 사람들에게도 좋은 모습을 보여 주고 싶은데 인생을 잘 살아가는 게 쉽지 않다. 좋은 어른이 되는 것과 좋은 삶을 사는 게 어렵다고 느낀다"며 솔직한 속내를 고백했다. 그러면서도 "앞으로도 잘 살아가 볼 거고, 좋은 모습 보여 주려고 더 노력할 것"이라고 다짐했다.
앞서 지민은 송다은과의 열애설과 관련해 입장을 밝힌 바 있다.
당시 BTS의 소속사 빅히트 뮤직 측은 "당사는 지민의 사생활과 이와 관련해 거론되는 상대방을 존중하여 그동안 입장을 밝히지 않았다"며 그동안 입장을 밝히지 않았던 이유를 전했다.
이어 소속사는 "그럼에도 아티스트 사생활을 둘러싼 여러 추측성 보도가 발생하고 사실과 다른 루머가 난무함에 따라 불가피하게 최소한의 사실관계에 대한 입장을 밝힌다"면서 "아티스트는 상대방 측과 과거 호감을 가지고 인연을 이어온 바 있으나, 해당 시점은 수년 전 과거이고 현재는 교제하는 사이가 아니다"고 밝혔다.
소속사 측은 "사생활에 대한 무분별한 추측은 삼가주시기를 당부 드린다"면서 "아티스트와 함께 거론되는 상대방에게 피해를 끼칠 수 있는 행위도 자제해주시기를 간곡히 부탁드린다"고 덧붙였다.
