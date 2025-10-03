전현무, 연세대→3개국어→언론고시 3관왕 끝이 아니었다 "교원자격증 가져..교생 실습 경험有"

기사입력 2025-10-03 11:41


전현무, 연세대→3개국어→언론고시 3관왕 끝이 아니었다 "교원자격증 가져…

[스포츠조선 조지영 기자] 전현무가 이스탄불에서 한국어 전파에 나선다.

KBS2 '사장님 귀는 당나귀 귀'(이하 '사당귀')는 일할 맛 나는 일터를 만들기 위한 대한민국 보스들의 자발적인 역지사지, 자아성찰 프로그램으로 지난 회 최고 시청률 6.3%를 기록하며, 168주 연속 동 시간 예능 1위를 이어가고 있다. (닐슨 코리아 기준)

오는 5일 방송되는 '사당귀' 326회에서는 전 KBS 아나운서인 오정연이 스페셜 MC로 함께 하는 가운데 전현무, 엄지인, 정호영, 허유원이 한국어 교육을 펼치고 있는 이스탄불 '세종학당'을 찾는 모습이 공개된다. '세종학당'은 전세계 한국어를 배우고 싶어하는 외국인을 대상으로 체계적으로 한국어를 가르치는 곳으로 87개 나라 252개소가 존재하고 있다. '사당귀'에서 한글날을 맞아 이스탄불 세종학당의 학생들에게 K문화를 전파하기 위한 것.

이에 바쁜 일정 속에 튀르키예까지 기꺼이 함께 한 전현무는 "사회과 교원자격증을 지녔고 남자중학교 교생실습 경험도 있다. IMF시절 영문과는 경쟁이 치열해서 사회과로 땄다. 교원자격증을 지닌 월클 스타가 함께 해야 한다"라며 자신의 합류 이유를 설명한다.

특히 전현무는 이스탄불 '세종학당'의 학생들을 대상으로 스페셜 강의에 나서 시선을 사로잡는다. 전현무의 등장에 이스탄불 세종학당 학생들은 일제히 환호성을 지르며 "비정상회담으로 한국말 처음 접했다", "나혼산에서 전현무 봤다", "전현무 더 잘생겨졌어요"라고 외쳐 전현무를 화들짝 놀라게 한다.

전현무는 "튀르키예 분들이 이렇게 한국말을 잘하는 지 몰랐다"라며 "리얼로 박명수보다 잘한다"고 너스레를 떨어 웃음을 자아낸다고.

모두를 깜짝 놀라게 한 이스탄불의 K문화 열풍의 현장과 함께 튀르키예 인들도 사랑하는 MC 전현무의 이스탄불 '세종학당' 방문기는 '사당귀' 본 방송을 통해 공개된다.

한편 KBS2 '사장님 귀는 당나귀 귀'는 매주 일요일 오후 4시 40분에 방송된다.


조지영 기자 soulhn1220@sportschosun.com

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

'이천수♥' 심하은, '美 영재 합격' 딸 자랑했다가…"전 과목 외국인 과외" 루머에 분통

2.

이경규 "랍스터 한마리 120만원? 눈탱이 제대로 맞았다"...싱가폴 물가에 멘붕

3.

10대 친딸 폭행으로 사망케 한 40대 지역 아나운서 구속[SC이슈]

4.

김종국, ♥결혼식 한 달만에 '겹경사' 터졌다...공식 발표 "대회 스폰서 됐습니다"

5.

신현준, 54세에 얻은 딸 생각에 오열 "결혼식 못 볼까 봐 건강 관리" ('각집부부')

연예 많이본뉴스
1.

'이천수♥' 심하은, '美 영재 합격' 딸 자랑했다가…"전 과목 외국인 과외" 루머에 분통

2.

이경규 "랍스터 한마리 120만원? 눈탱이 제대로 맞았다"...싱가폴 물가에 멘붕

3.

10대 친딸 폭행으로 사망케 한 40대 지역 아나운서 구속[SC이슈]

4.

김종국, ♥결혼식 한 달만에 '겹경사' 터졌다...공식 발표 "대회 스폰서 됐습니다"

5.

신현준, 54세에 얻은 딸 생각에 오열 "결혼식 못 볼까 봐 건강 관리" ('각집부부')

스포츠 많이본뉴스
1.

"수준 이하 경기력" 혹평받던 손흥민, 부활에 놀란 최고의 찬사..."은퇴 수순? 슈퍼스타임을 다시 확인시켰다"

2.

"손흥민 1900억에 못 데려와서 망했다" 벤제마-캉테도 소용없나, 아시아 최하위 추락 위기...마지막 해결책? "유럽 출신 명장 선임 시도"

3.

'옵트아웃 대박, 조건은 완성됐다' 탬파베이 악몽 딛고 애틀랜타 드림 만든 김하성, 9일 귀국. FA대비 몸만들기 돌입

4.

토트넘 초대박! "또 우승 도전합니다" 손흥민급 대형 이적 준비 중..."레알 슈퍼스타 영입전 선두"

5.

'흥민이 형, 나 진짜 큰일이야!' 英 BBC 최악 평점…손흥민 떠난 토트넘 핵심 히샬리송 '대안 없는 상황' 비난 폭발

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.