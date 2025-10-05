"힘들었어"…동건·명은, 마지막 밤 오열 사태 왜? 최종 선택 결과는 ('돌싱글즈7')

기사입력 2025-10-05 11:24


"힘들었어"…동건·명은, 마지막 밤 오열 사태 왜? 최종 선택 결과는 (…
사진 제공=MBN

[스포츠조선 안소윤 기자]'돌싱글즈7'의 성우·지우와 동건·명은이 마지막 데이트 이후 최종 선택에 나선다.

5일 방송하는 MBN '돌싱글즈7' 최종회에서는 호주에서 서로를 선택하며 최종커플이 된 성우·지우, 동건·명은이 마지막 데이트 후 최종 선택에 들어가는 피날레가 공개된다.

이날 지우의 집에서 동거 마지막 날을 맞은 성우는 지우의 제안으로 지우 어머니와 깜짝 통화를 한다. 통화에 앞서 지우는 "엄마가 지금까지 (성우에 대해) 아무것도 묻지 않았고, (나의 돌돌싱 경험으로 인해) 조심스러운 것 같다"고 털어놓는다. 직후 성우는 공손하게 지우 어머니에게 수화기 너머로 인사를 건네고, 지우 어머니는 "이렇게 전화로 만나게 되네. 잘 만나고 있나요?"라고 다정히 묻는다.

성우가 지우 어머니와의 첫 통화에서 어떤 이야기를 주고받았을지 궁금증이 쏠리는 가운데, 성우·지우는 앞으로의 계획을 얘기하다가 현실 고민도 터놓는다. 지우는 "새로운 가족이 생기면 가족에게 친화적인 회사로 옮겨야 할지…"라고 '2세' 계획까지 언급한다. 이를 지켜보던 스튜디오 MC 이혜영, 유세윤, 이지혜, 은지원, 이다은은 '출산 후 일과 아이 중 우선순위가 무엇인지?'에 대해서 열띤 토론을 펼친다. 미래를 그리는 두 사람이 최종 선택에서도 이변 없이 해피엔딩을 맞을지 폭풍 관심이 쏠린다.

1박 2일로 '캠핑 데이트'를 떠난 동건·명은은 마지막 밤이 되어서야 솔직한 속내를 꺼내보인다. 5MC는 "이제 좀 친해지는 것 같은데?"라며 두 사람을 응원하고, 동건은 최종 선택을 앞두고 또다시 서프라이즈 이벤트를 선사한다. 모든 이벤트가 끝나자 명은은 펑펑 눈물을 쏟고 동건까지 따라 우는 '오열 사태'가 발발한다. 한동안 감정을 주체하지 못하는 동건의 모습에 5MC는 "그동안 힘들어서, 감정이 북받친 것 같다"며 따뜻한 위로를 건넨다.

다음 날, 동건·명은은 최종 선택 장소에서 서로를 마주한다. 두 사람은 "이제 울지 말자"며 최종 선택에 들어간다. 등을 돌린 상태에서 서로를 다시 마주 봐야 최종 선택이 성사되는 가운데, 과연 두 사람이 마지막 로맨스 스퍼트를 내서 행복한 결실을 맺을 수 있을지 기대가 모아진다.

한편 MBN '돌싱글즈7' 최종회는 5일 오후 10시 방송된다.


안소윤 기자 antahn22@sportschosun.com

