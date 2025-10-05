전현무 "열애설 절반은 사실, '20살 연하' 홍주연과는 사이버 연애" ('런닝맨')

[스포츠조선 이우주 기자] 방송인 전현무가 자신의 열애설에 대해 직접 언급했다.

5일 방송된 SBS 예능프로그램 '런닝맨'에서는 신혼여행을 간 김종국 대신 전현무와 정승환이 출연했다.

멤버들이 대감, 노비로 분장한 가운데 김종국이 보이지 않았다. 제작진은 "신혼여행간 김종국 노비 대신에 다른 노비들이 자리를 채우러 나와주셨다"고 말했고 유재석은 "결혼했다고 난리났네"라고 혀를 찼다.

김종국 대신에 출연한 노비들은 전현무와 정승환. 실내 전문 MC 전현무는 무려 12년 만에 '런닝맨'에 출연하며 야외 버라이어티에 도전했다.

최다니엘을 본 전현무는 "배신자"라고 분노했다. 전현무는 "얘 진짜 썩을놈이다. 다시 예능하게 해준 게 나다. 다른 프로에서 '무라인이냐. 유라인이냐' 장난으로 물어봤는데 고민도 안 하고 유라인이라 하더라"라고 폭로했다.

전현무와 정승환은 지난주 차태현에 이어 '우리들의 발라드' 홍보를 위해 출연했다. 2주 연속 프로그램 홍보에 나서는 두 사람의 모습에 멤버들이 놀라자 전현무는 "대표님이 엄청 압박을 준다"고 토로했다. 유재석은 "오죽하면 '사당귀' 끝나고 여기 왔겠냐"고 다독였고 지석진은 "허락이 되냐"고 궁금해했다. 이에 전현무는 "얘기도 안 하고 왔다"고 밝혀 웃음을 안겼다.


이날은 대감인 유재석, 하하 팀으로 나뉘어졌다. 농작물 값의 총합이 큰 팀이 승리하는 가운데 유재석과 하하는 갖고 있는 농작물들을 노비 멤버들에게 재량껏 나눠줬다.

농작물을 받고 실내로 들어온 멤버들. 실내에 만족하는 전현무에 유재석은 "자꾸 시원한 데 찾아다니지 마라"라고 일침했다. 이에 전현무는 "자외선을 싫어한다"고 말했고 유재석은 "기가 막히게 시원한 데 찾고 그늘 찾는다"고 전현무를 디스했다.


타박 당하는 전현무의 모습에 지석진은 "쟤가 어디 가서 그런 소리 들을 애가 아닌데 많이 귀여워졌다"며 웃었다.

유재석의 전현무 폭로는 계속 됐다. 유재석은 "당근을 주니까 파를 달라더라. '왜 그러냐'니까 자기가 '파친놈'이라더라. 여기서 네 캐릭터를 왜 찾냐"고 타박했고 전현무는 "내 세계관이다. 내가 그걸로 상 받지 않았냐"고 맞섰다.

멤버들은 점수를 얻기 위해 앙케이트 답을 맞추기로 했다. 멤버들이 답을 맞춰야 되는 질문은 '결혼을 고민하는 이유'. 양세찬은 "전 위에 아직 안 간 사람이 많아서 뭔가 더 재밌는 게 있을 거 같아서 크게 (생각이 없다)"라고 답했다. 이에 하하는 "네가 집에서 하는 게 없지 않냐. 넷플릭스밖에 안 보지 않냐"고 말했지만 양세찬은 "집에서 편하게 있는 게 얼마나 편하냐"고 반박했다.

전현무는 "결혼을 고민하는 이유가 여기 있다. 지석진 씨 때문이다. 여의도 감자탕 기억 나시냐. (유재석) 형하고 밥 먹지 않았냐"며 "(유재석은) '결혼해, 현무야. 너무 좋아' 하는데 (지석진은) '50에 하라' 했다. 늦추라더라. 이 말(유재석 말)은 하나도 안 들어오고 간절한 눈빛으로 절대 하지 말라더라"라고 폭로했다. 이에 지석진은 "지금은 달라졌다"고 해명해 웃음을 안겼다.

유재석은 전현무에게 "결혼을 고민하는 것치곤 왜 이렇게 '누구와 열애 중' 이런 기사가 나오냐"고 말했고 전현무는 "저는 절반 이상이 가짜뉴스다. 얼마 전에 (기사 난) 아나운서도 실제로 본적이 없다. 사이버 연애다"라고 토로했다. 이를 듣던 최다니엘은 "절반은 맞냐"고 물었고 전현무는 "맞다"고 답해 웃음을 자아냈다.

하하는 "나랑 재석이 형 보면 결혼하고 싶다는 생각 안 드냐"고 물었고 전현무는 "별이랑 몇 번 방송했는데 막 그렇게 행복해 보이지 않는다"고 밝혔다.

