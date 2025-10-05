빽가, 신지 결혼 논란에 일침 "왜 '두고 보자' 반응 나오나..축복해 …

|
[스포츠조선 정유나 기자] 그룹 코요태 빽가가 멤버 신지와 가수 문원의 결혼 발표 후 불거진 논란에 대해 입장을 밝혔다.
4일 유튜브 채널 'SPNS TV'에는 '빽가의 신지 결혼 논란 공식 입장'라는 제목의 영상이 올라왔다.
빽가는 "그렇게 되면 안 된다. 신지가 결혼을 발표했으면 많은 분들이 축복을 해주고 사랑을 해주고 응원을 해줘야 된다. 신지 또한 많은 분들한테 '사랑해주시고 축복해 주셔서 감사해요. 저희 잘 살게요'가 되야 한다"며 "하지만 사람들이 '너 어떻게 되나 두고보자' 이런 반응을 보여서 너무 속상하고 가슴이 아팠다"고 털어놨다.
한편 신지는 7세 연하의 가수 문원과 내년 결혼을 앞두고 있다. 두 사람은 결혼 발표 후 문원의 과거 사생활과 코요태 멤버들에 대한 태도 논란으로 마음고생을 한 바 있다. 이에 대해 신지는 "여러분의 걱정 어린 의견과 의혹을 소속사와 함께 모두 확인했으며 의혹은 모두 사실이 아니라는 것을 확인했다. 여러분들께서 보내주신 관심과 우려의 말씀들을 충분히 이해하고 있다, 고민하고 더 살피도록 하겠다"라는 입장을 밝혔다.
