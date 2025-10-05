빽가, 신지 결혼 논란에 일침 "왜 '두고 보자' 반응 나오나..축복해 달라"

최종수정 2025-10-05 20:55

[스포츠조선 정유나 기자] 그룹 코요태 빽가가 멤버 신지와 가수 문원의 결혼 발표 후 불거진 논란에 대해 입장을 밝혔다.

4일 유튜브 채널 'SPNS TV'에는 '빽가의 신지 결혼 논란 공식 입장'라는 제목의 영상이 올라왔다.

영상에서 빽가는 "사람들이 신지한테 '결혼 하지마' 라고 했는데, 신지는 결혼을 결정했다. 그러니까 사람들이 '어, 너 내 말 안들었어? 그래 너 한번 어떻게 되나 보자' 그렇게 나오는게 너무 속상하더라"고 말문을 열었다.

빽가는 "그렇게 되면 안 된다. 신지가 결혼을 발표했으면 많은 분들이 축복을 해주고 사랑을 해주고 응원을 해줘야 된다. 신지 또한 많은 분들한테 '사랑해주시고 축복해 주셔서 감사해요. 저희 잘 살게요'가 되야 한다"며 "하지만 사람들이 '너 어떻게 되나 두고보자' 이런 반응을 보여서 너무 속상하고 가슴이 아팠다"고 털어놨다.


그러면서 "이 영상을 보시는 분들 만큼은 그냥 신지를 많이 축복해 주고 응원해 줬으면 좋겠다. 신지가 어떤 삶을 살던 사실 여러분에게 어떠한 타격이나 피해를 주지 않는다. 그녀의 삶이니까 응원해 주셨으면 좋겠다"고 당부의 말을 전했다.

한편 신지는 7세 연하의 가수 문원과 내년 결혼을 앞두고 있다. 두 사람은 결혼 발표 후 문원의 과거 사생활과 코요태 멤버들에 대한 태도 논란으로 마음고생을 한 바 있다. 이에 대해 신지는 "여러분의 걱정 어린 의견과 의혹을 소속사와 함께 모두 확인했으며 의혹은 모두 사실이 아니라는 것을 확인했다. 여러분들께서 보내주신 관심과 우려의 말씀들을 충분히 이해하고 있다, 고민하고 더 살피도록 하겠다"라는 입장을 밝혔다.

jyn2011@sportschosun.com

