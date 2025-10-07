‘싱글맘’ 이민우 여친, 전남편과 법적 갈등…"돈까지 빌려줬다" 오열

2025-10-07


[스포츠조선 이유나 기자]가수 이민우의 예비신부 이아미가 전 남편과의 미정리된 법적 문제를 언급하며 눈물을 쏟았다.

4일 방송된 KBS 2TV 예능 '살림하는 남자들2' 예고편에서는 이민우와 이아미가 변호사를 찾아 상담을 받는 장면이 공개됐다.

이날 이민우는 "(이아미가) 전남편과 법적인 문제가 있었다"며 "돈도 못 받았다"고 토로해 시선을 모았다. 이에 변호사는 "그 사람과 연락이 되냐"고 물었고, 이아미는 "연락이 안 된다"고 답했다.

이민우는 "돈까지 빌려줬다"고 덧붙였고, 변호사는 잠시 말을 고르며 "다시 이혼하는 경우에는…"이라고 조심스레 운을 뗐다.

이 말을 들은 이아미는 눈가가 붉어진 채 휴지를 찾더니 결국 눈물을 터뜨려 안타까움을 자아냈다.

한편 이민우는 지난 7월 손 편지를 통해 팬들에게 직접 결혼 소식을 전한 바 있다. 그는 "최근 여러 가지 상황들을 겪으며 심적으로 힘들고 지쳤을 때 가족들과 함께 많은 시간들을 가지면서 가족에 대한 의미를 되새겨 보게 되었다"라며 "그러던 중 오랜 시간 알고 지낸 소중한 인연과 서로 같은 마음을 확인하고 한 가족이 되기로 했다"고 밝히며 6살 딸을 둔 일본인 싱글맘 예비신부가 현재 자신의 아이를 임신 중이라고 알렸다.

