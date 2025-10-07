김종국, '극비 결혼식' 현장 최초 공개 "너무 예쁜데 아무도 안 찍어" ('핑계고')

[스포츠조선 이우주 기자] '핑계고' 차태현이 김종국의 결혼식 사진을 최초로 공개했다.

6일 유튜브 콘텐츠 '핑계고'에서는 '추석 뒤집개는 핑계고'라는 제목의 영상이 게재, 배우 차태현과 유연석이 게스트로 출연했다.

유재석은 남창희의 여자친구를 언급하며 "실제로 뵌 적은 없는데 여자친구 분이 그렇게 미인이라더라"라고 말했고 남창희는 "하하 형이 그러시냐. 본 적도 없는데 자꾸 그런다"고 토로해 웃음을 안겼다.

이에 차태현은 "하하는 종국이 결혼식 때도 그러더라. '아름다우십니다' 하더라. 그런 말을 하는 게 지금 장난하는 건가 싶었다"고 밝혔다. 김종국 결혼식이 언급이 되자 유재석은 "너도 참 너무하다. 다. 비공개로 했는데 '런닝맨' 나와서 신부님 얼굴을 왜 그리는 거냐"고 차태현을 타박해 웃음을 자아냈다.

차태현은 "나도 결혼식 사진을 찍었다. 근데 생각해 보니까 결혼식 사진 잘 안 찍는다. 종국이 결혼식장이 너무 예쁘더라. 하늘에서 꽃비가 내려오듯 너무 예뻐서 찍다가 종국이도 찍었는데 나는 사진 촬영 금지라는 이야기를 못 들었다"고 밝혔다.


유재석은 "사전에 안내가 됐다. 하객들이 휴대폰 드시는 분이 없었다"고 말했고 차태현은 "신랑 신부 행진하는데 나는 당연히 찍으려 했는데 아무도 안 찍더라. 그래서 '이게 아니구나' 싶었다"고 밝혀 웃음을 안겼다.

유재석은 "한편으로는 오롯이 예식에 집중하니까 그것도 난 좋더라. 예전에는 이랬는데 요즘에는 휴대폰을 꺼내서 그걸 담기 바쁘니까 거기서 이뤄지는 본식의 내용이나 이런 건 현장에서 잘 느껴지지 않는다"고 말했다.

김종국 결혼식이 언급되자 유연석은 "너무 비밀스러운 결혼식이라 궁금하다"고 말했고 차태현은 자신이 찍은 김종국 결혼식 사진을 보여줬다. 사진을 보여주자마자 "우와"라며 입이 떡 벌어진 유연석.


차태현은 "신부는 원래 찍을 생각이 없었다"며 "내가 사진을 찍고 있으니까 꽃을 장식하신 담당자 분이 오셨는데 사실 많이 찍어주길 바랄 거 아니냐. 이걸 다 예쁘게 만들었는데 공개가 안 되니까. 이거는 공개해도 상관 없지 않냐. 이걸 내가 제작진한테 보낼테니까 한번 공개해달라"고 밝혔다.

이어 차태현이 찍은 김종국 결혼식 사진이 공개됐다. 차태현의 말처럼 하늘에서 떨어지는 듯한 화려한 꽃장식이 눈길을 모았다. 유재석은 "종국이가 뭐라 한다"고 했지만 차태현은 "걔 이제 끝났다. 필요 없다. 결혼 이후에는 신경 쓸 것도 없다. 잘 살든지 말든지 알아서 하는 거고"라고 폭주했다.

한편, 김종국은 지난달 5일 비연예인 여성과 비공개 결혼식을 올렸다.

wjlee@sportschosun.com

