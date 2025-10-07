1위 이채민, 2위 송승헌, 3위 이영애 [공식]

|
[스포츠조선 이유나 기자]한국기업평판연구소에서 실시한 드라마 배우 브랜드평판 2025년 10월 빅데이터 분석 결과, 1위 이채민 2위 송승헌 3위 이영애 순으로 분석됐습니다.
드라마 배우 브랜드평판 2025년 10월 빅데이터 분석 결과, 1위 이채민 2위 송승헌 3위 이영애 순으로 분석됐다.
한국기업평판연구소는
브랜드평판 빅데이터 분석은 브랜드에 대한 긍부정 평가, 미디어의 출처와 관심도, 소비자들의 관심과 소통량, 이슈에 대한 커뮤니티 확산, 콘텐츠에 대한 반응과 인기도를 측정할 수 있다.
2025년 10월 드라마 배우 브랜드평판 30위 순위는 이채민, 송승헌, 이영애, 신예은, 전지현, 임윤아, 장동윤, 엄정화, 고현정, 김다미, 허남준, 김영광, 강동원, 강한나, 김고은, 이엘, 김건우, 이레, 박지현, 한석규, 윤서아, 정일우, 이하늬, 마동석, 김보라, 방효린, 최귀화, 정인선, 윤현민, 로운 순이었다.
드라마 배우 브랜드평판 1위를 기록한 이채민 브랜드는 참여지수 2,111,967 미디어지수 1,541,157 소통지수 2,072,977 커뮤니티지수 2,491,556이 되면서 브랜드평판지수 8,217,657로 분석됐다.
2위, 송승헌 브랜드는 참여지수 335,650 미디어지수 372,718 소통지수 1,507,013 커뮤니티지수 1,704,177이 되면서 브랜드평판지수 3,919,557로 분석됐다.
3위, 이영애 브랜드는 참여지수 638,609 미디어지수 664,499 소통지수 907,879 커뮤니티지수 1,338,131이 되면서 브랜드평판지수 3,549,119로 분석됐다.
4위, 신예은 브랜드는 참여지수 765,894 미디어지수 738,831 소통지수 568,811 커뮤니티지수 1,304,213이 되면서 브랜드평판지수 3,377,749로 분석됐다.
5위, 전지현 브랜드는 참여지수 532,432 미디어지수 586,916 소통지수 724,789 커뮤니티지수 1,472,808이 되면서 브랜드평판지수 3,316,944로 분석됐다.
한국기업평판연구소 구창환 소장은 "2025년 10월 드라마 배우 브랜드평판 분석결과, 이채민 브랜드가 1위로 분석됐다. 이채민 브랜드는 빅데이터 링크 분석에서 '열연하다, 재창조하다, 다양하다'가 높게 나왔고, 키워드 분석에서는 '폭군의 셰프, 이헌, 대체불가배우'가 높게 나왔다. 긍부정비율분석에서는 긍정비율 93.75%로 분석됐다"라고 평판 분석했다.
또한 "드라마 배우 브랜드 카테고리 2025년 10월 브랜드 빅데이터 분석해보니 지난 9월 드라마 배우 브랜드 빅데이터 81,744,771개와 비교하면 23.88% 증가했다. 세부 분석을 보면 브랜드소비 14.56% 상승, 브랜드이슈 10.17% 상승, 브랜드소통 33.53% 상승, 브랜드확산 29.89% 상승했다."라고 평판 분석했다.
한국기업평판연구소 ( 소장 구창환 )는 브랜드 빅데이터를 분석하여 브랜드 평판의 변화량을 파악하고 있다. 이번 드라마 배우 브랜드평판조사는
lyn@sportschosun.com