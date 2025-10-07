1위 이채민, 2위 송승헌, 3위 이영애 [공식]

기사입력 2025-10-07 09:01


1위 이채민, 2위 송승헌, 3위 이영애 [공식]

[스포츠조선 이유나 기자]한국기업평판연구소에서 실시한
드라마 배우 브랜드평판 2025년 10월 빅데이터 분석 결과, 1위 이채민 2위 송승헌 3위 이영애 순으로 분석됐습니다.

2025년 9월 7일부터 2025년 10월 7일까지 방영한 드라마에 출연중인 배우 100명의 브랜드 빅데이터 101,266,718개를 소비자들의 브랜드 참여량, 미디어량, 소통량, 커뮤니티량으로 측정하여 브랜드평판 알고리즘으로 지수화했습니다. 지난 9월 드라마 배우 브랜드 빅데이터 81,744,771개와 비교하면 23.88% 증가했습니다. 세부 분석을 보면 브랜드소비 14.56% 상승, 브랜드이슈 10.17% 상승, 브랜드소통 33.53% 상승, 브랜드확산 29.89% 상승했습니다.

"
드라마 배우 브랜드평판 2025년 10월 빅데이터 분석 결과... 1위 이채민, 2위 송승헌, 3위 이영애"

드라마 배우 브랜드평판 2025년 10월 빅데이터 분석 결과, 1위 이채민 2위 송승헌 3위 이영애 순으로 분석됐다.

한국기업평판연구소는
2025년 9월 7일부터 2025년 10월 7일까지 방영한 드라마에 출연중인 배우 100명의 브랜드 빅데이터 101,266,718개를 소비자들의 브랜드 참여량, 미디어량, 소통량, 커뮤니티량으로 측정하여 브랜드평판 알고리즘으로 지수화했다. 지난 9월 드라마 배우 브랜드 빅데이터 81,744,771개와 비교하면 23.88% 증가했다.

드라마 배우 브랜드평판 분석은 참여지수, 미디어지수, 소통지수, 커뮤니티지수로 브랜드 빅데이터 분석을 했다. 브랜드 평판지수는 브랜드 빅데이터를 추출하고 소비자 행동을 평판 분석 알고리즘으로 분석하여 참여가치, 소통가치, 미디어가치, 커뮤니티가치, 소셜가치로 분류하고 가중치를 두어 나온 지표이다.?

브랜드평판 빅데이터 분석은 브랜드에 대한 긍부정 평가, 미디어의 출처와 관심도, 소비자들의 관심과 소통량, 이슈에 대한 커뮤니티 확산, 콘텐츠에 대한 반응과 인기도를 측정할 수 있다.

2025년 10월 드라마 배우 브랜드평판 30위 순위는 이채민, 송승헌, 이영애, 신예은, 전지현, 임윤아, 장동윤, 엄정화, 고현정, 김다미, 허남준, 김영광, 강동원, 강한나, 김고은, 이엘, 김건우, 이레, 박지현, 한석규, 윤서아, 정일우, 이하늬, 마동석, 김보라, 방효린, 최귀화, 정인선, 윤현민, 로운 순이었다.


드라마 배우 브랜드평판 1위를 기록한 이채민 브랜드는 참여지수 2,111,967 미디어지수 1,541,157 소통지수 2,072,977 커뮤니티지수 2,491,556이 되면서 브랜드평판지수 8,217,657로 분석됐다.

2위, 송승헌 브랜드는 참여지수 335,650 미디어지수 372,718 소통지수 1,507,013 커뮤니티지수 1,704,177이 되면서 브랜드평판지수 3,919,557로 분석됐다.

3위, 이영애 브랜드는 참여지수 638,609 미디어지수 664,499 소통지수 907,879 커뮤니티지수 1,338,131이 되면서 브랜드평판지수 3,549,119로 분석됐다.

4위, 신예은 브랜드는 참여지수 765,894 미디어지수 738,831 소통지수 568,811 커뮤니티지수 1,304,213이 되면서 브랜드평판지수 3,377,749로 분석됐다.

5위, 전지현 브랜드는 참여지수 532,432 미디어지수 586,916 소통지수 724,789 커뮤니티지수 1,472,808이 되면서 브랜드평판지수 3,316,944로 분석됐다.

한국기업평판연구소 구창환 소장은 "
2025년 10월 드라마 배우 브랜드평판 분석결과, 이채민 브랜드가 1위로 분석됐다. 이채민 브랜드는 빅데이터 링크 분석에서 '열연하다, 재창조하다, 다양하다'가 높게 나왔고, 키워드 분석에서는 '폭군의 셰프, 이헌, 대체불가배우'가 높게 나왔다. 긍부정비율분석에서는 긍정비율 93.75%로 분석됐다"라고 평판 분석했다.

또한 "드라마 배우 브랜드 카테고리 2025년 10월 브랜드 빅데이터 분석해보니 지난 9월 드라마 배우 브랜드 빅데이터 81,744,771개와 비교하면 23.88% 증가했다. 세부 분석을 보면 브랜드소비 14.56% 상승, 브랜드이슈 10.17% 상승, 브랜드소통 33.53% 상승, 브랜드확산 29.89% 상승했다."라고 평판 분석했다.

한국기업평판연구소 ( 소장 구창환 )는 브랜드 빅데이터를 분석하여 브랜드 평판의 변화량을 파악하고 있다. 이번 드라마 배우 브랜드평판조사는
2025년 9월 7일부터 2025년 10월 7일까지 이채민, 송승헌, 이영애, 신예은, 전지현, 임윤아, 장동윤, 엄정화, 고현정, 김다미, 허남준, 김영광, 강동원, 강한나, 김고은, 이엘, 김건우, 이레, 박지현, 한석규, 윤서아, 정일우, 이하늬, 마동석, 김보라, 방효린, 최귀화, 정인선, 윤현민, 로운, 장신영, 박용우, 유진, 전여빈, 이선빈, 오의식, 이태란, 배현성, 윤아정, 김광규, 오창석, 김영대, 박형식, 라미란, 전노민, 조아람, 김현목, 홍진기, 이주빈, 존조, 오대환, 조성하, 손창민, 선우재덕, 이시아, 서하준, 진영, 강미나, 박해준, 김정현, 서인국, 천호진, 박서함, 이원정, 박지환, 지현우, 이미숙, 이승연, 진선규, 이주영, 박상면, 김시아, 오영실, 이민영, 성동일, 조현철, 주현영, 안지혜, 이아현, 서현우, 장윤주, 김성오, 이일화, 성유빈, 고규필, 한수아, 배수빈, 지승현, 장혜진, 차청화, 우미화, 정규수, 음문석, 서정연, 구준회, 최종환, 박철호, 이시강, 이지하, 서진원에 대한 브랜드 빅데이터 분석으로 이루어졌다.

lyn@sportschosun.com

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

“가왕 무대, 스타 관객까지” 조용필 ‘허공’ 떼창 중 이승기 미소 포착[SC리뷰]

2.

외대생 딸·로잔行 아들→대입 합격 딸까지…조혜련도 신동엽도 ‘자식농사 대성공’[SC이슈]

3.

임형주, 고자설에 발끈 "화학적 거세 위해 日서 주사 맞았다고" ('4인용 식탁')

4.

트로트계 서열의 실체...송가인, 김연자와 방송 거절 "전 안갈래요" 긴장한 후배

5.

“이건 좀…” 이민정 딸, ♥이병헌 얼굴 우산 보고 ‘깜짝’[SCin스타]

연예 많이본뉴스
1.

“가왕 무대, 스타 관객까지” 조용필 ‘허공’ 떼창 중 이승기 미소 포착[SC리뷰]

2.

외대생 딸·로잔行 아들→대입 합격 딸까지…조혜련도 신동엽도 ‘자식농사 대성공’[SC이슈]

3.

임형주, 고자설에 발끈 "화학적 거세 위해 日서 주사 맞았다고" ('4인용 식탁')

4.

트로트계 서열의 실체...송가인, 김연자와 방송 거절 "전 안갈래요" 긴장한 후배

5.

“이건 좀…” 이민정 딸, ♥이병헌 얼굴 우산 보고 ‘깜짝’[SCin스타]

스포츠 많이본뉴스
1.

브라질 몰라? 비니시우스 처음 봐? 자신감 감득한 日 국대의 폭탄 발언..."라인 올려서 상대, 우리 골대로부터 멀어질 것"

2.

'흥민아, 나 진짜 어떻게 하니' 英 BBC 인정…손흥민 없이 못 이기는 포스테코글루 입지 위태 '123일 해고 감독 언급'

3.

[2025 KBO리그 기록실] NC vs 삼성 (10월 6일)

4.

꼴찌팀의 정규시즌 최종전에 '2만9467명' 만원 관중, 사퇴 발표 요시이 롯데 감독은 눈물[민창기의 일본야구]

5.

"라인 그리며 피칭, ABS 너무 좋아요" KT→삼성 연파, 벼랑 끝 승부사의 아트 피칭, 146㎞면 충분했다[WC1]

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.